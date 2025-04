Minister-president Schoof ontvangt op dinsdagavond 6 mei minister-president De Wever van België. Tijdens een bilateraal gesprek en delegatiediner wordt onder meer gesproken over geopolitieke ontwikkelingen, de oorlog in Oekraïne en de relatie tussen beide landen. Ook het belang van Europese samenwerking is onderwerp van gesprek, waaronder op het gebied van defensie en het Europese concurrentievermogen.