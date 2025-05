Joint Target Support Centre maakt inzet langeafstandswapens mogelijk

Nederland doorloopt het proces om langeafstandswapens aan te schaffen. Hiermee draagt Nederland bij aan de versterking die de NAVO vraagt. Om de wapens op de juiste wijze in te zetten, is vandaag het Joint Target Support Centre (JTSC) opgericht.

Met Deep Precision Strike (DPS)-wapens is het mogelijk met precisie goed beschermde doelen in diepliggend vijandelijk gebied aan te vallen. De wapens zijn ook zonder navigatiemiddelen zoals GPS in staat doelen te vinden en uit te schakelen.



Het Joint Target Support Centre verwerkt gedetailleerde informatie over militaire doelen. Verder plant en coördineert het centrum de routes van de wapens naar hun doel. Dat gebeurt in nauwe afstemming met anderen in het inzetgebied. Zo moet het luchtruim vrij zijn van vliegtuigen. Ook wordt er rekening gehouden met de beweeglijkheid van het doel en met zijn omgeving. Al die informatie vraagt om coördinatie zodat er geen ongelukken of andere ongewenste effecten in het missiegebied plaatsvinden.



Het JTSC wordt bemand door personeel uit de hele krijgsmacht. Dat gebeurt om specifieke kennis vanuit ieder domein te combineren en maximaal te benutten bij de inzet van Nederlandse (langeafstands)wapens.