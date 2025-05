Minister-president Schoof en minister Brekelmans naar de JEF-top in Noorwegen

Minister-president Schoof en minister Brekelmans van Defensie reizen af naar Noorwegen om deel te nemen aan de jaarlijkse top van de Joint Expeditionary Force (JEF). De top vindt plaats in Oslo op donderdag 8 en vrijdag 9 mei 2025 en staat in het teken van steun aan Oekraïne en de veiligheid in Europa. De minister-president is donderdagavond aanwezig bij het informele diner van staatshoofden en regeringsleiders van de deelnemende landen. Minister Brekelmans neemt 9 mei deel aan de JEF-top.