Beljaarts bezoekt SEMICON Southeast Asia in Singapore en World Expo in Japan

Minister Beljaarts van Economische Zaken bezoekt van maandag 19 mei tot en met donderdag 22 mei Singapore en Japan. Het bezoek aan Singapore valt samen met SEMICON Southeast Asia, een internationale beurs gericht op de halfgeleiderindustrie. In Japan is de minister aanwezig tijdens de Nederlandse nationale dag op World Expo 2025 in Osaka. Hij leidt een economische missie van ruim 80 bedrijven gericht op hightech en digitalisering. Ook ontmoet de minister bestuurders van in Nederland gevestigde Japanse bedrijven. Het bezoek aan Japan staat verder in het teken van 425 jaar bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Japan.

Singapore

Singapore heeft zich ontwikkeld als belangrijk knooppunt tussen Oost en West, ook in de halfgeleidersector. Het land investeert in technologische domeinen zoals geïntegreerde fotonica, quantumtechnologie en kunstmatige intelligentie. Nederland is aanwezig met meer dan 50 organisaties en een gezamenlijk paviljoen op de SEMICON Southeast Asia. Tijdens het bezoek aan Singapore staan ontmoetingen met bedrijven en kennisinstellingen centraal, evenals overleg met de Singaporese minister Grace Fu over beleidsmatige samenwerking en de lancering van een bilaterale werkgroep halfgeleiders.

Doel van het bezoek is het verstevigen van de economische en technologische relatie tussen Nederland en Singapore en het stimuleren van nieuwe vormen van samenwerking. Singapore is de grootste handelspartner van Nederland in Azië na China. Meer dan 2.000 Nederlandse bedrijven zijn actief in Singapore en in 2023 was Nederland wereldwijd de op één na grootste buitenlandse investeerder in Singapore. Dit onderstreept de sterke economische positie van Nederland en laat zien dat er aanzienlijke kansen zijn voor Nederlandse bedrijven in Singapore en via Singapore in de bredere regio van Zuidoost-Azië. In aanloop naar het 60-jarig bestaan van de betrekkingen tussen Singapore in december 2025 draagt het bezoek bovendien bij aan de verdere uitbouw van de samenwerking.

Japan

Met Zijne Majesteit de Koning en minister Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp bezoekt minister Beljaarts de Nederlandse nationale dag tijdens de Expo 2025 Osaka Kansai. De Expo is de 36e wereldtentoonstelling en heeft als thema ‘Designing Future Society for Our Lives’.

De minister opent daarnaast de HTDX-conferentie (hightech en digitalisering) met een toespraak over de gezamenlijke inzet van Nederland en Japan op technologische innovatie en economische weerbaarheid. In een besloten rondetafel spreekt hij samen met de Koning met CEO’s van Nederlandse en Japanse hightechbedrijven over samenwerking op strategische thema’s zoals halfgeleiders, kunstmatige intelligentie en opkomende technologieën. Ook voert hij diverse gesprekken over de toekomst van de halfgeleiderindustrie en de rol van publiek-private samenwerking daarin.

Nederland en Japan zijn belangrijke partners in de hightechsector. In 2023 bedroeg de Nederlandse export naar Japan ruim € 4,5 miljard, de export van hightech goederen, zoals productie apparatuur voor halfgeleiders, vormt hier een belangrijk onderdeel van. In Nederland zijn 800 Japanse bedrijven gevestigd, waarvan het merendeel actief is in de HTSM-sector (High Tech Systemen en Materialen). In deze sector werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan slimme technologieën en innovatieve producten. Denk aan geavanceerde machines, sensoren, chips, robots, en materialen die bijvoorbeeld worden gebruikt in de gezondheidszorg, ruimtevaart, auto-industrie of energievoorziening. Tijdens het programma worden meerdere samenwerkingsovereenkomsten ondertekend op gebieden als halfgeleider- en quantumtechnologie, computing en 5G/6G telecommunicatie, in aanwezigheid van de minister en de Japanse overheid.