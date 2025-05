Kabinet kiest voor nieuwe aanpak geluidsoverlast Schiphol: balans tussen geluidsreductie en beheerste groei

Met het afronden van de balanced approach-procedure heeft het kabinet opnieuw een belangrijke stap gezet in het terugdringen van geluidsoverlast rondom Schiphol. De uitkomsten worden vandaag vastgelegd in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB). Deze publicatie gaat gepaard met een nieuwe aanpak voor het terugdringen van de nu nog resterende geluidsoverlast. Minister Madlener past het geluidsdoel aan, zodat ook alle nieuwe en stillere vliegtuigen vanaf november 2025 kunnen gaan meetellen bij het behalen van deze doelstellingen.

Op deze manier wordt niet alleen geluidshinder aangepakt, maar ontstaat ook ruimte voor beheerste groei van Schiphol in de toekomst. Als na het behalen van de afgesproken 20% opnieuw nieuwe geluidsruimte ontstaat, bijvoorbeeld door stillere vliegtuigen, wordt deze geluidsruimte 50-50 verdeeld tussen de luchthaven en omwonenden.

Beleidswijziging

De balanced approach-procedure heeft geleid tot een maximum van 478.000 vluchtbewegingen per jaar vanaf 1 november 2025, waarvan maximaal 27.000 nachtvluchten. Hiermee heeft het kabinet een belangrijke stap gezet in het terugdringen van geluidsoverlast en de balans tussen het economisch belang van Schiphol en de geluidshinder die rondom de luchthaven wordt ervaren.

Door de gekozen beleidswijziging voor zowel het resterende deel van de geluidsafspraken als de periode daarna kunnen alle investeringen van de luchtvaartsector na november 2025 bijdragen aan het behalen van de geluidsdoelstellingen. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de wens van de Kamer (motie De Groot, VVD). De beleidswijziging zal ook aan de Europese Commissie worden gemeld.

Balans

Het maximaal aantal vliegbewegingen dat voortkomt uit de balanced approach-procedure wordt vastgelegd in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB). Deze tussenstap is nodig om de maatregelen in november in te kunnen laten gaan. Dit stelt Schiphol in staat de capaciteitsverdeling van de luchthaven voor het komende winterseizoen vast te stellen. De volgende stap in het versterken van de balans tussen Schiphol en de leefomgeving is een meer uitgebreide wijziging van de LVB. Als dat is gebeurd, kan het anticiperend handhaven worden beëindigd. Daardoor wordt de rechtspositie van omwonenden hersteld.

Geluidsreductie Schiphol

Het kabinet blijft zich committeren aan een geluidsreductie van in totaal 20%. Voor de eerste 15% is de Europese balanced approach-procedure doorlopen en inmiddels afgerond. Het kabinet heeft vandaag een belangrijke vervolgstap genomen om de rechtspositie van omwonenden rondom Schiphol te versterken en daarnaast de luchtvaartsector toekomstperspectief voor bieden. Ten slotte worden ook bindende afspraken gemaakt met de luchtvaartsector over de inzet van stillere toestellen in de nacht, minder nachtvluchten en vlootvernieuwing.