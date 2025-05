Industrie komt met plan voor eigen satellieten

De Nederlandse industrie heeft een plan om Oekraïne sneller en beter te ondersteunen vanuit de ruimte. Dit door hoogwaardige satellietsystemen te lanceren. Staatssecretaris Gijs Tuinman nam het voorstel ‘Military use of space’ vandaag in Den Haag in ontvangst.

De satellieten moeten versneld worden gebouwd. Doel is dat zij vanuit de ruimte radar- en communicatiesystemen detecteren. Hiermee identificeren zij mogelijke dreigingen. Aan de hand van satellietsystemen weet Oekraïne bijvoorbeeld waar doelen van de vijand zich bevinden en kan het land daarop anticiperen.

Tuinman had de industrie eerder gevraagd om een versneld plan hiervoor. Het helpt niet alleen Oekraïne, maar moet ook de eigen krijgsmacht van meer en betere inlichtingen voorzien. Het Nederlandse Defensie Space Security Centre is geïnteresseerd in de extra satellietcapaciteit voor Defensie. Zo kan ons land onafhankelijk inlichtingen verzamelen.

De staatssecretaris is blij met het voorstel van de sector: “De urgentie is groot en dat beseffen we allemaal. Geld, kennis en middelen gaan daarbij hand in hand.”

5 partijen

Er werkten 5 partijen mee aan het voorstel. Allereerst FSO. Dat is gespecialiseerd in lasersatellietcommunicatie. Die technologie is ook door Defensie en TNO ontwikkeld. Vervolgens VDL-ETG. Dat werkt aan het seriematig produceren van satellieten. Daarnaast ISISPACE. Dat ontwikkelt al satellieten voor Defensie. TNO en NLR zijn vaste kennispartners van Defensie. Tot slot S[&]T, een technisch bedrijf onder meer gespecialiseerd in antennes, dataverwerking en positionering, navigatie en timing.