Nederland en Oekraïne ondertekenen Memorandum of Understanding voor bescherming kritieke infrastructuur

Vandaag is een Memorandum of Understanding (MoU) over de bescherming van kritieke infrastructuur ondertekend door Oekraïne en Nederland. Minister van Weel van Justitie en Veiligheid was bij de ondertekening in Kyiv door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de ‘State Service of Special Communications and Information Protection’ van Oekraïne.

Met deze MoU wordt de structurele samenwerking op de bescherming van kritieke infrastructuur uitgewerkt en verstevigd. Er zijn afspraken gemaakt over het delen van kennis en ervaring, bijvoorbeeld over methodologieën voor het detecteren van bedreigingen, over risico-inschattingen en over weerbaarheidsstrategieën. Door het uitwisselen van kennis en ervaring kunnen beide landen de bescherming van kritieke infrastructuren optimaliseren. Ook gaat Nederland ondersteuning bieden bij wetgevingsontwikkeling in lijn met de EU geldende richtlijnen op dit gebied. Deze MoU is een concrete uitwerking van de Overeenkomst inzake Veiligheidssamenwerking die in maart 2024 tussen Nederland en Oekraïne is ondertekend.

Minister Van Weel:

“Bij kritieke infrastructuur kan je denken aan energiecentrales en drinkwatervoorzieningen. Oekraïne heeft al jaren te maken met aanvallen op hun kritieke infrastructuur en ook in Nederland is er sprake van hybride dreigingen. Als belangrijk in- en doorvoer land heeft Nederland veel kennis en ervaring op het gebied van bescherming van kritieke infrastructuur. Wij kunnen Oekraïne hierin ondersteunen, maar andersom geldt dat net zo goed. Er is op dit moment geen land waar we meer van kunnen leren dan Oekraïne. Zo zijn de kritieke infrastructuren dubbel of zelfs vaker uitgevoerd, zodat er bij uitval van een voorziening altijd alternatieven zijn. En Oekraïne heeft de primaire voorzieningen goed voor elkaar, door het opbouwen en aanhouden van voorraden en de mogelijkheid om snel te herstellen. Mede ​daardoor heeft het land een groot uithoudingsvermogen, iets waar we veel van kunnen leren in Nederland.”

Minister Van Weel bracht in het kader van weerbaarheid ook een bezoek aan energiecentrale Tripilski en het Cyber Security Center in Kyiv.