Bijna 1 op de 10 kinderen van 12 jaar heeft al gevapet

Nieuwe overheidscampagne roept ouders op om tijdig met kinderen te praten over schadelijke gevolgen van vapen Vapen is niet alleen giftig, het verstoort ook de ontwikkeling van de hersenen en is supersnel verslavend. Onderzoek onder 12- tot en met 16-jarigen, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), toont aan dat meer dan een kwart van hen al eens heeft gevapet. Van de 12-jarigen is dat bijna één op de tien. Bijna één op de drie jongeren van 12 tot en met 16 jaar die vapen, doet dat dagelijks. Vandaag start de nieuwe landelijke voorlichtingscampagne 'Nee tegen vapen'. De campagne is erop gericht om ouders te informeren over de schadelijkheid van vapen, daarover tijdig te praten met hun kinderen en samen nee te zeggen tegen vapen. De campagne is onderdeel van het Actieplan tegen vapen van staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport).

Staatssecretaris Vincent Karremans: “Dat 1 op de 10 kinderen van 12 jaar al eens heeft gevapet, maakt heel duidelijk hoe serieus het probleem is. Vapes bevatten vaak heel veel nicotine, soms zelfs tot 400 keer de hoeveelheid nicotine van een sigaret. Nicotine is na heroïne en crack de meest verslavende drug die er bestaat. Dus ook één keertje vapen is heel risicovol. Daarom is het superbelangrijk dat ouders er op tijd thuis over praten met hun kinderen en samen nee zeggen tegen vapen. Dat staat centraal in onze campagne. We moeten doen wat we kunnen om te zorgen dat kinderen niet meer door vapen in het ziekenhuis terecht komen met levensbedreigende longontstekingen, klaplongen of longbloedingen.”

Andere opvallende onderzoeksresultaten:

1 op de 7 (14%) jongeren geeft aan dat als hen een vape wordt aangeboden, zij moeilijk nee kunnen zeggen.

1 op de 6 jongeren (16%) geeft aan dat zij zich soms onder druk gezet voelen om te vapen.

Veel jongeren ervaren vapeverslaving

Dat vapen verslavend is, wordt bevestigd in het Motivaction onderzoek in opdracht van VWS. Van de vapende 12- tot en met 16-jarigen in dit onderzoek geeft 38 procent aan verslaafd te zijn aan vapen.

“Jongeren raken supersnel verslaafd aan vapen, zonder dat ze het zelf doorhebben,” zegt Prof. dr. Arnt Schellekens, Nationaal Rapporteur Verslavingen en hoogleraar verslaving en psychiatrie aan de Radboudumc. “De hersenen van jongeren reageren sterker op beloning dan die van volwassenen, waardoor zij minder weerbaar zijn tegen de verleiding en vervolgens sneller en heftiger verslaafd raken.”

Vergroot afbeelding Beeld: Geocraft

Ouders spelen cruciale rol in campagne ‘Nee tegen vapen’

In de bovenstaande afbeelding zijn de circa 20.000 (1 op de 10) twaalfjarige kinderen die ooit hebben gevapet visueel weergegeven op het Malieveld in Den Haag. Het virtueel gevulde Malieveld laat de omvang van het probleem zien. De campagne roept ouders op zich te laten informeren over de schadelijke gevolgen van vapen en moedigt hen aan om met behulp van concrete handvatten op tijd met hun kind over vapen te praten.

Staatssecretaris Karremans: “Vapes hebben bij veel ouders onterecht een imago dat ze minder schadelijk zijn dan sigaretten. Dat moeten we samen zo snel mogelijk uit de wereld helpen. Uit onderzoek weten we dat je als ouder een cruciale rol kunt spelen om te voorkomen dat je kind begint met vapen. Je hebt echt meer invloed dan je misschien denkt.” Kijk voor tips op neetegenvapen.nl

Actieplan tegen vapen

De voorlichtingscampagne is onderdeel van een breder Actieplan tegen vapen dat staatssecretaris Karremans medio maart presenteerde. Het plan richt zich op drie sporen: het tegengaan van illegale handel, het voorkomen dat jongeren beginnen met vapen, en het stoppen met vapen stimuleren en vapers daarbij ondersteunen. Het actieplan bevat onder meer extra bevoegdheden en extra geld voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om de groeiende illegale handel tegen te gaan.

Over de campagne ‘Nee tegen vapen’

De campagne is vanaf 12 mei online te zien en te horen op radio. Ouders krijgen op neetegenvapen.nl onder andere handvatten over hoe je met je kind het beste praat over vapen. Als onderdeel van de campagne kunnen ouders na de zomervakantie deelnemen aan een nationale online ouderavond onder leiding van experts en opvoedkundigen.

Over Minecraft (Geocraft)

GeoCraft is een educatief Minecraft-project waarbij heel Nederland is nagebouwd in de populaire game Minecraft. Het project is opgezet door GeoFort, in samenwerking met organisaties zoals de Vrije Universiteit Amsterdam en Rijkswaterstaat Met behulp van geografische data is een virtuele versie van Nederland gecreëerd die bestaat uit ongeveer 1.000 miljard Minecraft-blokken. Iedereen kan de ‘Nee tegen vapen’ omgeving bezoeken in Geocraft.