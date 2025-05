Minister-president Schoof naar bijeenkomst Europese Politieke Gemeenschap in Albanië

Minister-president Schoof neemt op vrijdag 16 mei 2025 deel aan een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG) in Tirana, Albanië. Tijdens deze top, die voor de 6e keer wordt georganiseerd, spreken staatshoofden en regeringsleiders van meer dan 40 Europese landen met elkaar over gezamenlijke uitdagingen en kansen. Het thema van de EPG-top is 'Een Nieuw Europa in een Nieuwe Wereld: eenheid – samenwerking – gezamenlijke actie'. De bijeenkomst wordt geopend met een plenaire sessie over Oekraïne en Europese veiligheidsuitdagingen.