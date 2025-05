Opnieuw ruim 8 miljard investeringen in innovatie door ondernemers via WBSO

Kleine en grote Nederlandse bedrijven blijven fors investeren in innovatie via de WBSO-regeling. Ondernemers kunnen met de WBSO hun loonkosten en andere uitgaven voor het doen van onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen. In 2024 ging het om 8,36 miljard euro, het één na hoogste bedrag ooit. Bijna 19.000 bedrijven maakten in 2024 gebruik van de WBSO. 97,2% hiervan komen uit het mkb: een record. Dat staat in het jaarverslag dat minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) heeft gepubliceerd.

Nieuwe innovatieve technologie is het antwoord op uitdagingen op terreinen als veiligheid, zorg, verduurzaming en digitalisering. Maar ook om de fors toegenomen internationale concurrentie het hoofd te bieden, ongewenste technologische afhankelijkheden te voorkomen en Nederland economisch sterk te houden. Het kabinet heeft daarom ook sinds begin 2024 een Nationale Technologiestrategie. Ondernemers zijn het afgelopen jaar via de WBSO ook meer in daaraan gerelateerde innovaties gaan investeren. Het gaat om bijvoorbeeld quantumtechnologie, cybersecurity, kunstmatige intelligentie (AI), slimme machines & systemen (mechatronica) en schone energiebronnen zoals wind, zon en waterstof.

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “Innovatie is geen bijzaak, maar een hoofdzaak. Voor een veilig, weerbaar, gezond land en voor onze banen en inkomsten. Het is dus essentieel dat ondernemers van klein tot groot zélf investeren in onderzoek en ontwikkeling. Goed om te zien dat dit, ondanks economische uitdagingen, volop is gedaan met hulp van onze grootste innovatieregeling WBSO. De achterblijvende private investeringen in Nederland op het terrein van innovatie blijven wel een zorg. Vandaar dat het kabinet het WBSO-budget structureel heeft opgehoogd vanaf dit jaar.”

WBSO-regeling in 2024

Het bedrag aan innovatieprojecten (8,36 miljard euro) via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) bestaat voor 5 miljard aan loonkosten en 3,3 miljard euro aan niet-loonkosten. De €8,36 miljard is iets lager dan het recordbedrag uit 2023, maar bedraagt inmiddels bijna twee miljard meer dan tien jaar geleden. Met het werk waar bedrijven WBSO voor ontvingen, zijn bijna 91.437 hoogwaardige arbeidsplaatsen (fulltimebanen) gemoeid. Van de bijna 19.000 bedrijven die in 2024 gebruik maakten van de WBSO behoort 97,2% tot het mkb. De meeste bedrijven zijn gevestigd in de regio’s Groot-Amsterdam, Zuidoost-Noord-Brabant en Utrecht.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de WBSO-regeling namens het ministerie van Economische Zaken uit. Praktijkvoorbeelden en informatie zijn te vinden in het WBSO-jaarverslag.