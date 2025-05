Defensie verhoogt de Alert State

Defensie verhoogt vanaf vandaag de zogeheten ‘Alert State’. Deze gaat van het eerste naar het tweede niveau (A naar A+). In totaal zijn er 6. Reden voor de verhoging is een toegenomen dreiging. Defensie heeft de Kamer hierover vandaag geïnformeerd.

De Alert State A+ betekent extra beveiligingsmaatregelen. Defensie vraagt het personeel extra waakzaam te zijn op verdachte personen, auto’s, pakketten en drones en om verdachte situaties direct te melden. Ook wordt commandanten gevraagd de verhoging bij al het personeel onder de aandacht te brengen. Iedereen dient zich aan deze maatregelen te houden.



Inhoudelijk geeft Defensie zoals gebruikelijk geen nadere informatie over veiligheidsmaatregelen.

Dreigingsanalyse MIVD

De aanleiding voor de verhoging van de Alert State is de dreigingsanalyse van de MIVD. Daarin wordt geconstateerd dat andere landen steeds meer bereid zijn tot sabotage-activiteiten, ook vlakbij de Nederlandse grens.



De verhoging heeft daarnaast te maken met toegenomen dreigingen in Europa. Er is op dit moment geen concrete dreiging tegen een defensielocatie.

Defensie kent sinds de Russische inval in Oekraïne al een afkondiging van Alert State A (Alpha). De Alert States binnen Defensie zijn gebaseerd op die van de NAVO. Dat houdt in dat er aanvullende maatregelen zijn op de basisbeveiliging. Hoe hoger de dreiging, hoe strenger de maatregelen.