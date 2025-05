Meer rechten voor Pgb-zorgverleners

Pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst voor minder dan 4 dagen per week krijgen ook wettelijk recht op WW, Ziektewet en WIA. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Oostenbruggen van Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane dat zij vandaag hebben aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel trekt de regels gelijk voor mensen die minder dan vier dagen per week werken als zorgverlener via het Persoonsgebonden budget (pgb). Doel van de regeling is om de arbeidsmarkt voor persoonlijke dienstverlening te stimuleren en zwart werk te voorkomen. Deze uitzonderingsbepalingen waardoor pgb-zorgverleners geen recht hadden op WW, Ziektewet en WIA zijn vastgelegd in de Regeling dienstverlening aan huis. Die wordt met dit wetsvoorstel aangepast.



Ondersteuning door SVB

De regeling wordt aangepast voor arbeidsovereenkomsten in het kader van het pgb. Daardoor gaan voor pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst niet alleen de verplichte werknemersverzekeringen gelden, maar ook de reguliere regels voor loondoorbetaling tijdens ziekte, verlof en ontslag. Ook regelt het wetsvoorstel het innen van premies voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast wordt geregeld dat budgethouders die een pgb-zorgverlener in dienst hebben verantwoordelijk zijn voor het inhouden van loonbelastingen en de premie volksverzekeringen op het brutoloon van de zorgverlener. De SVB gaat budgethouders bij deze taken ondersteunen.



Uitspraak Centrale Raad van Beroep

Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in maart 2023 kunnen zorgverleners die daar recht op hebben al een uitkering aanvragen bij UWV. De CRvB oordeelde dat de uitzondering van de verzekeringsplicht leidt tot indirecte discriminatie op grond van geslacht, omdat onder pgb-zorgverleners veel vrouwen zijn. Het kabinet brengt de rechten van deze groep nu met het wetsvoorstel in lijn met die van andere werknemers.



Inwerkingtreding

Nu het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer kan de behandeling starten. Als na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer instemt treedt de wet per 1 januari 2026 in werking.