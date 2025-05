Internetconsultatie SPUK Kansrijke Wijk 2026-2028 van start

De specifieke uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk wordt voortgezet voor de twintig gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft hiervoor vandaag de internetconsultatie gestart. Voor deze tweede ronde – die loopt van 2026 tot en met 2028 - is ruim € 400 miljoen beschikbaar gesteld.

Met de SPUK Kansrijke Wijk ondersteunt het Rijk lokale NPLV-allianties bij het versterken van de leefbaarheid en veiligheid in hun gebied. De consultatie loopt tot en met 2 juni en de regeling treedt naar verwachting op 1 juli 2025 in werking. De definitieve bedragen en thema’s worden gecommuniceerd bij de inwerkingtreding en voor enkele thema’s na Prinsjesdag.

Thema’s en onderdelen

De SPUK Kansrijke Wijk richt zich op interventies die bijdragen aan re-integratie, het voorkomen van geldzorgen en het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren (via ‘School en omgeving’). Ook worden interventies ondersteund die maatschappelijke samenhang versterken en financiële educatie bevorderen.

In de tweede tranche zijn de bestedingsmogelijkheden verruimd en meer gericht op ambities en resultaten. Ook is er weer een integraal budget beschikbaar om samenhangend in te zetten op deze thema’s. Verder bevat de regeling een vast bedrag per gebied voor de ondersteuning van de lokale programmaorganisatie.

Gebundelde geldstroom voor een samenhangende aanpak

De SPUK Kansrijke Wijk is een geldstroom specifiek voor de 20 gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en waarvoor de middelen zijn gebundeld van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Voor de eerste tranche was € 256 miljoen beschikbaar.

Door bundeling van de geldstromen kunnen gemeenten in NPLV-gebieden namens de lokale alliantie eenvoudiger een aanvraag doen en de SPUK inzetten voor een samenhangende aanpak van gestapelde problemen. Hier drongen de betrokken burgemeesters in 2022 op aan. Veel mensen in deze wijken kampen namelijk met een combinatie van problemen als werkloosheid, armoede, onderwijsachterstanden, woonproblematiek en een slechte gezondheid. De 20 NPLV-gebieden werken vanuit de lokale allianties hard aan het verbeteren van de leefbaarheid. De middelen uit de eerste tranche van de SPUK Kansrijke Wijk ondersteunen hierbij.

Resultaten eerste tranche SPUK Kansrijke Wijk

In Breda-Noord wordt de SPUK Kansrijke Wijk bijvoorbeeld ingezet voor gratis ontbijtboxen voor schoolgaande kinderen in kwetsbare wijken. In Roosendaal Ring krijgen kinderen van 2 tot 4 jaar gratis voorschoolse educatie aangeboden. En in Arnhem-Oost wordt met deze SPUK het Youth Cyber Team (YCT) versterkt en uitgebreid. Daarnaast worden mensen met een ondersteuningsbehoefte opgeleid tot energiefixers. Zij helpen kwetsbare huishoudens hun energieverbruik te verlagen, door het geven van advies en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.