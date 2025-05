Internetconsultatie gestart over uitzondering sociaal ontwikkelbedrijven

Sociaal ontwikkelbedrijven moeten hun werknemers met een arbeidsbeperking kunnen blijven belonen op basis van hun eigen cao, ook als deze werknemers worden uitgeleend aan andere bedrijven. Daartoe wordt het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs gewijzigd. Het voorgenomen besluit is op maandag 19 mei in internetconsultatie gegaan. Iedereen kan tot en met 15 juni reageren via internetconsultatie.nl.

Het gewijzigde besluit hoort bij het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers. Dat wetsvoorstel is op 19 mei ingediend bij de Tweede Kamer. In dat wetsvoorstel staat dat uitzendkrachten en andere mensen die worden uitgeleend om bij andere ondernemingen te werken recht hebben op gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als mensen die direct in dienst zijn bij die onderneming. Door een uitzondering te maken voor sociaal ontwikkelbedrijven wordt voorkomen dat zij niet langer volgens hun eigen cao kunnen belonen.