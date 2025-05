Nederland en Singapore versterken samenwerking in halfgeleiderindustrie

Halfgeleiders (microchips) spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven: ze zitten onder meer in telefoons, zonnepanelen en medische apparatuur. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen behoren tot de top van de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Singapore is een internationaal knooppunt voor halfgeleiderproductie en -logistiek. Daarom spraken minister Beljaarts (Economische Zaken) en zijn Singaporese ambtgenoot, minister Grace Fu (Handel en Industrie) af dat beide landen de samenwerking op het gebied van halfgeleiders versterken. Hiervoor start onder meer een ambtelijke werkgroep (NL-SG Bilateral Working Group on Semiconductors).

Met deze stap willen beide landen de banden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden verder versterken en verkennen hoe de samenwerking over de landsgrenzen heen kan worden uitgebreid. Deze ontwikkeling sluit aan op de Europese Semicon Coalition die op initiatief van minister Beljaarts in maart werd gepresenteerd. Die samenwerking richt zich op extra innovatie, het uitbreiden van de Europese positie naar andere onderdelen in de waardeketen en het sneller op de markt brengen van technologie.

Minister Beljaarts: "De halfgeleidersector is essentieel voor onze economische groei, Europees technologisch leiderschap en nationale veiligheid. Door samen te werken met innovatieve en krachtige partners buiten Europa als Singapore, Japan en Zuid-Korea versterken we onze wederzijdse positie in de wereldwijde waardeketen."

Halfgeleiders als sleuteltechnologie

Halfgeleiders zijn uitgegroeid tot een centrale spil in geopolitieke en economische machtsverhoudingen. De sector vertegenwoordigde in 2020 al 15% van de wereldwijde goederenhandel. Verwacht wordt dat de sector tegen 2030 een jaaromzet van € 1 biljoen zal hebben en tegen 2040 mogelijk nog eens zal verdubbelen.



Nederland beschikt over een van de meest geavanceerde en samenwerkende halfgeleider-ecosystemen ter wereld, met internationale koplopers zoals ASML, ASM en NXP, een innovatief mkb, en een sterke kennisbasis met onder meer TNO en de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente. Singapore heeft toonaangevende productiebedrijven, beschikt over sterke onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten en speelt een sleutelrol in de wereldwijde toeleveringsketens. Een ambtelijke werkgroep - zoals de NL-SG Bilateral Working Group on Semiconductors – is een goed voorbeeld van hoe deze ecosystemen met elkaar in verbinding worden gebracht en hoe samenwerking op het gebied van innovatie en technologieontwikkeling kan worden gestimuleerd. Deze werkgroep is een gezamenlijk initiatief van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Singaporese ministerie van Handel en Industrie.



Bedrijvendelegatie: nieuwe samenwerkingen met Singapore

Minister Beljaarts wordt tijdens zijn bezoek aan de Semicon Southeast Asia Conference vergezeld door twee Nederlandse delegaties van meer dan 50 toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen en overheidsvertegenwoordigers uit de halfgeleider- en geïntegreerde fotonica-industrie. Tijdens zijn bezoek zijn verschillende nieuwe samenwerkingen aangekondigd. Zo werkt BESI samen met het Singaporese kennisinstituut IME aan innovatieve verpakkingstechnologieën voor microchips en hebben Sioux Technologies en MeetingSelect nieuwe contracten gesloten met Singaporese partners. De bedrijven hebben een online tool ontwikkeld waarmee klanten makkelijk vergaderruimtes kunnen boeken in verschillende hotels. Deze ontwikkelingen onderstrepen de kracht van Nederlands ondernemerschap en internationale samenwerking in de hightechsector. In aanloop naar het 60-jarig bestaan van de betrekkingen met Singapore in december 2025 draagt het bezoek bovendien bij aan de verdere uitbouw van de samenwerking tussen beide landen.