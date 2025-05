Defensie zet extra stappen voor betere objectbeveiliging

De beveiliging van militaire objecten blijkt wederom onvoldoende. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer (AR) in een vandaag verschenen rapport. Defensie neemt de conclusies serieus en heeft verdere stappen gezet om de beveiliging te verbeteren. Zo zijn er extra informatiebijeenkomsten en trainingsprogramma’s in het leven geroepen en worden extra beveiligers aangetrokken.

Beveiligingsgebreken kwamen onder meer aan het licht door de inzet van testteams van Defensie. Dit zijn medewerkers die defensielocaties binnen wisten te dringen, terwijl ze daar geen toestemming voor hadden. Dit lukte vooral op locaties met verouderd vastgoed. Daarnaast concludeert de AR dat het beveiligingsbewustzijn- en gedrag van defensiemedewerkers afgelopen jaar niet is verbeterd, een essentieel onderdeel van de beveiliging.

Veiligheidsrisico’s

Defensiemedewerkers zijn soms behulpzaam en te goed van vertrouwen tegenover onbekenden. Daardoor konden onbevoegden toegang krijgen tot de (streng) te beveiligen militaire objecten. Dit kan tot veiligheidsrisico’s leiden. Met toenemende dreiging, heeft het verbeteren van de beveiliging hoge prioriteit.

Zo zijn afgelopen jaar meerdere bewustwordingsinitiatieven –en programma’s gestart. Deze worden doorontwikkeld en uitgebreid binnen alle defensieonderdelen. Hieronder vallen e-learnings, informatiebijeenkomsten en trainingsprogramma’s. Ook is beveiligingsorganisatie DBBO uitgebreid met extra beveiligers.

Daarnaast deed Defensie in 2024 uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de beveiligingsproblemen van militaire objecten. Op basis hiervan is vorige maand een verbeterplan opgesteld. Als onderdeel hiervan is een gedragscampagne in de maak, zijn er extra praktijktesten gepland en extra beveiligingsmaatregelen genomen.

Verhoogde Alert State

Sinds deze maand is de zogeheten ‘Alert State’ verhoogd. Deze ging van het eerste naar het tweede niveau (A naar A+) op een schaal van 6 niveaus. Defensiepersoneel wordt gevraagd extra op te letten en verdachte situaties direct te melden. Inhoudelijk geeft Defensie zoals gebruikelijk geen nadere informatie over beveiligingsmaatregelen.