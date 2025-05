Minister van Weel start Europese weerbaarheidscoalitie

In Brussel hebben vandaag, op initiatief van Nederland, acht landen een gezamenlijke start gemaakt met een Europese weerbaarheidscoalitie. België, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Zweden en Nederland komen als coalitie vandaag met een gezamenlijke verklaring waarin zij de urgentie van een weerbare Europese Unie benadrukken. Hierin stelt de coalitie dat de Europese Unie en haar lidstaten aanvullende maatregelen moeten nemen om hun weerbaarheid te versterken en committeren de ministers, verantwoordelijk voor civiele weerbaarheid, zich om hier samen op in actie te komen.

Minister Van Weel:

“In Nederland zijn we al hard aan de slag met weerbaarheid, maar het is belangrijk dat we ons niet beperken tot de landgrenzen. Daarnaast kunnen we veel leren van de landen om ons heen die al verder zijn hiermee. Daarom starten we vandaag met landen uit verschillende delen van Europa met een ministeriële coalitie om samen onze weerbaarheid te versterken, bijvoorbeeld door gezamenlijk te kijken naar geleerde lessen uit onder andere Oekraïne. Een weerbare Europese Unie maakt ons veerkrachtig en zorgt ervoor dat Europa voorbereid is op verstoringen van de samenleving door verschillende soorten crises.”

De verantwoordelijkheid voor weerbaarheid ligt primair bij de lidstaten zelf. Maar crises houden zich niet aan grenzen en daarom is gecoördineerde Europese samenwerking noodzakelijk, ook met de Europese Commissie. In deze coalitie zullen de landen nauw samen werken om in de individuele landen en de EU als geheel de civiele paraatheid en weerbaarheid te versterken, aan de hand van een gezamenlijke agenda met concrete acties.

Gezamenlijke verklaring

De coalitie focust zich op vijf prioriteiten. Allereerst is het belangrijk dat de maatschappij weerbaar is en de burgers zichzelf voorbereiden op mogelijke crises. Daarom wordt er ingezet op het bewustzijn van inwoners van de gevolgen van mogelijke crises en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Ten tweede wordt verder gewerkt aan het versterken van de kritieke infrastructuur, denk hierbij aan onderzeese kabels en energievoorzieningen. Daarnaast willen de landen gaan werken aan een gezamenlijke dreigingsbeoordeling, zodat we in Europa ons samen voorbereiden op dezelfde dreigingen.

Ook is het doel om bestaande EU-structuren voor crisismanagement effectiever te maken, zoals het Europees Coördinatiecentrum voor noodhulp, zodat er snel en gecoördineerd kan worden gereageerd van een crisis. Ten slotte willen de landen kijken naar het verbeteren van civiel-militaire samenwerking, waaronder de samenwerking tussen de EU en de NAVO, waarbij de inzet op versterken van de militaire weerbaarheid hand in hand moet gaan met civiele weerbaarheid.