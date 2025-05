Nederlandse hightechsector sluit strategische deals in Japan: nieuwe samenwerkingen rond chips, kwantum en 6G

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben in Japan strategische samenwerkingen gesloten op het gebied van halfgeleiders, kwantumtechnologie en 6G-netwerken. Onder leiding van minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) reisden ruim 70 Nederlandse ondernemingen en instellingen uit de hightech- en digitaliseringssector naar Japan. Tijdens de missie ondertekenden organisaties diverse overeenkomsten met toonaangevende Japanse partners in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning en de minister.

Voor ondernemers in de technologie en maakindustrie biedt dit nieuwe kansen in een van de meest geavanceerde markten ter wereld. Tijdens de missie maakten zij onder meer de volgende afspraken:

TNO & XG Mobile Promotion Forum (XGMF): een overeenkomst gericht op samenwerking in industriële draadloze communicatie en de ontwikkeling van 5G- en 6G-technologie. Beide partijen willen gezamenlijk bouwen aan een wereldwijd ecosysteem voor toekomstig mobiel internet.

Het Japanse Fujitsu maakte bekend dat het Advanced Computing Lab Delft, bij QuTech aan de Technische Universiteit Delft, uitbreidt om de ontwikkeling van kwantumtoepassingen te bevorderen.

Quantum Delta NL & AIST (Japan’s nationale onderzoeksinstituut): een overeenkomst om langdurige samenwerking op kwantumtechnologie te versterken en een internationaal ecosysteem voor quantuminnovatie te ontwikkelen.

Deze overeenkomsten versterken de technologische samenwerking tussen Nederland en Japan.

Minister Beljaarts benadrukt het belang hiervan: “Nederland is een waardevolle partner voor Japan in de hightech: wij brengen belangrijke technologie mee, zoals chipmachines en slimme digitale oplossingen, terwijl Japan uitblinkt in hoogwaardige productie en geavanceerde materialen. Door samen te werken creëren we nieuwe kansen voor Nederlandse ondernemers op deze belangrijke groeimarkt.”

Sterk Nederlands-Japans partnerschap in hightech

In 2024 bedroeg de Nederlandse export naar Japan ruim € 6,3 miljard, de export van hightechgoederen, zoals productieapparatuur voor halfgeleiders, vormt hier een belangrijk onderdeel van. In Nederland zijn 800 Japanse bedrijven gevestigd, waarvan het merendeel actief is in de HTSM-sector (High Tech Systemen en Materialen).

Expo 2025 Osaka

De economische missie vond plaats rondom de Nederlandse nationale dag tijdens de Expo 2025 Osaka Kansai. De Expo is de 36e wereldtentoonstelling en heeft als thema ‘Designing Future Society for Our Lives’. Nederland presenteerde zich op de Expo als innovatieve, duurzame en technologisch toonaangevende partner. De Expo fungeerde als internationaal netwerkplatform en etalage voor het Nederlandse innovatievermogen.