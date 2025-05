Bedrijven en minister Beljaarts naar Tsjechië voor versterken samenwerking industrie

Een innovatieve, weerbare industrie is essentieel voor het behoud van onze welvaart en de concurrentiekracht van Nederland. Dit bereiken we samen met ondernemers, kennisinstellingen en Europese landen die ook hierop inzetten. Daarom bezoeken Nederlandse bedrijven en minister Beljaarts van Economische Zaken op 4 en 5 juni Tsjechië, tijdens het staatsbezoek van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima.

Het economische programma op 5 juni onder leiding van minister Beljaarts (Economische Zaken) is gericht op het versterken van de samenwerking in de industrie, zoals smart industry, automotive en defensie. Minister Beljaarts spreekt met zijn Tsjechische ambtsgenoot Lukáš Vlček (Industrie en Handel) over het versterken en verbreden van de economische samenwerking tussen beide landen.

Minister Beljaarts (Economische Zaken): “Door toenemende internationale spanningen in de economie, is het steeds belangrijker om niet te afhankelijk te zijn van kritieke grondstoffen en industriële productie van buiten Europa. Dat vraagt om meer investeren in innovatie, technologie en productie, zodat we concurrerend en weerbaar zijn. Tsjechië, minder dan 1000 kilometer bij ons vandaan, wil daarin graag samenwerken en biedt zo kansen voor Nederlandse bedrijven en onze economie.”

Samenbrengen van bedrijven

Nederlandse bedrijven vinden in Tsjechië kansen op het gebied van innovatie en technologie, bijvoorbeeld in sectoren die de digitale maakindustrie verder helpen ontwikkelen. Het economisch programma brengt Nederlandse en Tsjechische bedrijven samen, van mkb tot grootbedrijf, op de High Tech Campus Dolní Břežany.

Om deze kansen voor Nederlandse bedrijven in Tsjechië te verkennen, spreken minister Beljaarts en de Tsjechische minister Vlček met Nederlandse CEO’s en VNO-NCW. Vervolgens gaan ondernemers tijdens een business forum in gesprek over hightech-ecosystemen en wat nodig is om zulke ecosystemen te ontwikkelen in Tsjechië. Ook de samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen wordt besproken. Aansluitend worden in strategische sessies gesproken over kansrijke sectoren voor samenwerking: smart industrie, duurzame mobiliteit, sociale impact, energietransitie en strategische autonomie, en innovatie en circulariteit.

Minister Beljaarts begeleidt Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en de Tsjechische president Pavel bij het gesprek met CEO’s, het business forum en de verschillende strategische sessies. Ook bezoeken zij onderzoeksfaciliteiten op het gebied van laser- en biotechnologie op de campus.

Kansen voor industrie

Tsjechië is een belangrijke economische partner voor Nederland in centraal-Europa en is structureel de tiende exportmarkt van Nederland. Het land kent een traditioneel maakindustrie, die nu een digitale en duurzame transitie doormaakt. Door geopolitieke veranderingen zoeken steeds meer Nederlandse bedrijven die nu nog produceren buiten Europa, binnen Europa naar nieuwe mogelijkheden. Tsjechië is een kansrijke plek, relatief dichtbij Nederland en met een vakbekwame industrie.