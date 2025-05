Newcastle disease (pseudovogelpest) vastgesteld in Oldenzaal

Er is een uitbraak met Newcastle disease vastgesteld bij als hobby gehouden duiven in Oldenzaal (provincie Overijssel). In Nederland worden alle commercieel gehouden pluimvee, wedstrijdduiven en vogels die meedoen aan tentoonstellingen gevaccineerd tegen Newcastle disease. Toch komen incidenteel uitbraken met dit virus voor. Newcastle disease - ook wel bekend als pseudovogelpest - is een zeer besmettelijk virusziekte die vooral kippen, duiven en andere vogels treft. Mensen kunnen in zeldzame gevallen ziek worden met milde klachten, zoals een oogontsteking, na intensief contact met besmette vogels. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de duiven op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Maatregelen om verdere verspreiding te beperken

De kans dat het virus zich verder verspreidt vanaf de besmette locatie is klein, omdat het gaat om een kleine hobbyhouderij. Toch is Newcastle disease, net als vogelgriep, een ziekte die de overheid verplicht moet bestrijden. Daarom gelden de volgende maatregelen om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen:



Ruiming: De duiven op de locatie worden geruimd door de NVWA.

Beperkingszone : Er wordt een beperkingszone ingesteld van 10 km rond de locatie. Binnen de 10-kilometerzone liggen vier pluimveebedrijven.

: Er wordt een beperkingszone ingesteld van 10 km rond de locatie. Binnen de 10-kilometerzone liggen vier pluimveebedrijven. Vervoersverbod: Voor deze vier bedrijven geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden.

Afvoerverbod: Er geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels.

Ophok- en afschermplicht: Er geldt momenteel een landelijke ophok- en afschermplicht, dus ook in deze 10-kilometerzone. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen). Lees hier hoe je aan een afschermplicht kunt voldoen.

Er geldt momenteel een landelijke ophok- en afschermplicht, dus ook in deze 10-kilometerzone. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen). Lees hier hoe je aan een afschermplicht kunt voldoen. Traceringsonderzoek: De NVWA voert een traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er duiven of producten van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf.

Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat te doen bij een verdenking?

Commercieel gehouden pluimvee en wedstrijdduiven moeten verplicht worden gevaccineerd tegen de ziekte. Voor hobbypluimvee geldt deze verplichting niet. Deze zijn dus gevoelig voor besmetting. Symptomen bij ongevaccineerde kippen zijn onder andere plotselinge sterfte, ademhalingsproblemen, eiproductiedaling, verminderde eetlust, trillingen of verlamming, of draaibek. Voor Newcastle disease geldt een meldingsplicht. Dit betekent dat (vermoedens van) besmetting direct gemeld moeten worden bij de NVWA. Neem bij twijfel contact op met je dierenarts. Zorg daarnaast voor een goede hygiëne: was je handen en ontsmet laarzen en kleding.

Geen gevaar voor volksgezondheid

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Mensen kunnen besmet worden na intensief contact met besmette duiven. De klachten zijn meestal mild; een oogontsteking komt het vaakst voor. Vogelhouders en bezoekers van pluimvee- of duivententoonstellingen in de regio worden geadviseerd goed op symptomen te letten en bij twijfel contact op te nemen met een dierenarts.

Voor meer informatie, zie deze vragen en antwoorden over Newcastle disease.