Minister-president Schoof ontvangt dinsdag 27 mei minister-president Frostadóttir van IJsland. Tijdens een delegatieoverleg op het Catshuis zal onder meer gesproken worden over de bilaterale samenwerking, de oorlog in Oekraïne, de situatie in het Midden-Oosten en de NAVO-top die in juni plaatsvindt in Den Haag.