Nieuwe burgemeester in Het Hogeland

mr. J.C.F. (Hans) Broekhuizen is benoemd tot burgemeester van gemeente Het Hogeland. De benoeming gaat in op 1 augustus 2025.

De heer Broekhuizen (46 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel burgemeester in gemeente Twenterand.

Op dit moment is Henk Jan Bolding burgemeester van gemeente Het Hogeland.