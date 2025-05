78 miljoen euro extra voor beëindigingsregeling kleinere veehouderijsectoren

Het budget voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) voor kleinere sectoren wordt opgehoogd met 78 miljoen euro. Daarmee is er in totaal 128 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers met geiten, vleeskalveren, overig rundvee, vleeseenden en konijnen die hun bedrijf vrijwillig willen beëindigen. De regeling was overtekend, maar dankzij de ophoging kunnen alsnog alle aanvragers die aan de voorwaarden voldoen gebruik maken van de regeling.

De Lbv voor kleinere sectoren was opengesteld van 18 november 2024 tot en met 20 december 2024, met een budget van € 50 mln. De regeling was binnen één dag overtekend. Daardoor waren tot op heden 65 aanvragen nog in afwachting van extra budget. Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers die het ingrijpende besluit hebben genomen om een aanvraag voor een beëindigingsregeling in te dienen (en voldoen aan de voorwaarden), daadwerkelijk kunnen deelnemen. In de besluitvorming rondom de Voorjaarsnota 2025 zijn er middelen vrijgekomen voor de ophoging van het budget van de Lbv voor kleinere sectoren. De Europese Commissie heeft de ophoging van het budget op 22 mei 2025 goedgekeurd, waardoor de aangepaste regeling nu gepubliceerd kan gaan worden.

Vergroot afbeelding Beeld: © RVO

Naar verwachting zal de aangepaste regeling binnen twee weken gepubliceerd worden in de Staatscourant. Daarna kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zo snel mogelijk starten met het afgeven van de positieve beschikkingen aan de ondernemers die momenteel nog wachten op nader bericht over hun aanvraag. Dit proces zal naar verwachting enkele weken duren.

Meer informatie over de voorwaarden van deze regeling vindt u op de website van RVO.