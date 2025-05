Ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken

De ophok- en afschermplicht voor pluimvee wordt per direct ingetrokken voor bijna heel Nederland, zo heeft minister Femke Marije Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten. De ophokplicht voor commercieel gehouden vogels blijft voorlopig wel nog van kracht in de Gelderse Vallei, vanwege de pluimveedichtheid in deze regio. In die regio blijft ook de afschermplicht nog gelden voor houders met meer dan 250 fazanten, loopvogels of sierwatervogels. De ophok- en afschermplicht blijft daarnaast gelden binnen 10 kilometer van Oldenzaal, vanwege de uitbraak van Newcastle disease.

Femke Marije Wiersma, minister van LVVN: “Een opluchting voor zowel de vrije-uitloopsector als hobbyhouders: de ophok- en afschermplicht wordt grotendeels weer ingetrokken en de kippen mogen weer naar buiten. Ondanks dat het risico verlaagd is, blijven we alert en volgen we de situatie op de voet.”

Risico pluimveesector verlaagd

De minister heeft dit besloten mede op basis van een nieuwe risicobeoordeling van de deskundigengroep dierziekten. Deze komt regelmatig bij elkaar om op basis van nieuwe informatie de vogelgriepsituatie te beoordelen. Het aantal wilde vogels met vogelgriep neemt steeds verder af. In Europa is het aantal uitbraken bij commerciële pluimveebedrijven de afgelopen maanden ook gedaald. Het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven wordt daarom nu ingeschat als laag tot matig. Eerder was het risico matig tot hoog. Daarom is besloten de ophok- en afschermplicht stapsgewijs in te trekken, in lijn met de aanpak van voorgaande jaren.

Alertheid blijft

De ophok- en afschermplicht was sinds 20 november 2024 van kracht. We hebben bij eerdere intrekkingen gezien dat de situatie snel kan veranderen en dat vogelgriep onvoorspelbaar is. Om die reden blijft het ministerie van LVVN de situatie nauwlettend in de gaten houden. Op basis van de situatie en risicobeoordelingen bepaalt de minister of en wanneer landelijke maatregelen, zoals de ophok- en afschermplicht, ook in de Gelderse Vallei versoepeld kunnen worden. Nieuwe ontwikkelingen, zoals uitbraken, kunnen weer vragen om maatregelen aan te scherpen.