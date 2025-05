Welvaart en weerbaarheid voorop in Nederlands handelsbeleid

In een onrustige wereld kiest Nederland voor een assertief handelsbeleid. Daarmee richt het kabinet zich nadrukkelijk op wat goed is voor de Nederlandse economie en veiligheid. Minister Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp beschrijft in een brief aan de Tweede Kamer de belangrijkste prioriteiten op het gebied van buitenlandse handel voor de komende jaren.

Buitenlandse handel is de hoeksteen van de Nederlandse economie. Nederland verdient ongeveer een derde van alle inkomsten in het buitenland. Ook levert buitenlandse handel zo’n 2,6 miljoen voltijdbanen op – ongeveer een derde van het totaal aantal banen in Nederland. Maar een open economie maakt Nederland ook kwetsbaar voor onrust op de wereldmarkten.

Het kabinet kiest daarom voor een assertief handelsbeleid. Voorop komt te staan wat goed is voor onze economie (welvaart) en wat belangrijk is voor de veiligheid van ons land (weerbaarheid).

Minister Klever: “Dit kabinet kiest voor een stevig handelsbeleid. We gaan voor welvaart en een sterke, weerbare economie. We blijven onze ondernemers over de grens steunen en investeren in kansrijke sectoren en veelbelovende markten. Nederland is een handelskampioen en samen zorgen we ervoor dat dit zo blijft, ook in een onstuimige wereld.”

Veelbelovende markten en kansrijke sectoren

Nederland blijft investeren in vertrouwde partners en gevestigde markten waar onze bedrijven veel succes hebben. Ook gaat Nederland op zoek naar nieuwe strategische partners en richt het kabinet zich op veelbelovende markten van de toekomst. Dit zijn landen die de komende decennia naar verwachting economisch sterk zullen groeien. Bijvoorbeeld door sterke bevolkingsgroei of investeringen in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling.

Het kabinet richt zich ook nadrukkelijk op kansrijke sectoren en essentiële sleuteltechnologieën, zoals halfgeleiders (microchips), kwantumtechnologie en fotonica. Deze technologieën zijn niet alleen belangrijk voor de Nederlandse economie, maar ook voor onze veiligheid en ons leiderschap op het gebied van technologie.

Afspraken binnen de EU

In de Europese Unie wil het kabinet zich nog duidelijker uitspreken voor de Nederlandse handelsbelangen. Bijvoorbeeld in de gesprekken over handelsakkoorden. Ook zet het kabinet zich in voor een internationaal gelijk speelveld, zodat Nederlandse ondernemers een eerlijke kans krijgen.

Daarnaast zet het kabinet in op een goedwerkende interne Europese markt, zonder onnodige regels. Ook pleit Nederland binnen de EU voor een constructieve dialoog met de Verenigde Staten over invoerheffingen. Tegelijkertijd staan we klaar om op te komen voor onze economische belangen met tegenmaatregelen, als we er via dialoog niet uitkomen.

Beschermen gevoelige technologieën

Het kabinet zet in op de bescherming van Nederlandse technologieën, samen met de EU en internationale partners. Zo wordt de export van gevoelige goederen of technologieën gecontroleerd om te voorkomen dat deze in verkeerde handen vallen. Het kabinet voert ook actief beleid op kennisveiligheid en houdt toezicht op de uitvoering en naleving van sancties.

Steun voor Nederlandse bedrijven

Ondersteuning voor Nederlandse ondernemers blijft een belangrijk onderdeel in het handelsbeleid. Bijvoorbeeld via economische missies en door ondernemers te helpen bij internationale aanbestedingen. Nederland heeft verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden beschikbaar voor bedrijven die internationaal willen ondernemen. Ook geven Invest International en Atradius Dutch State Business ondernemers een extra steun in de rug om risicovolle projecten in het buitenland van de grond te krijgen.

Verbinding hulp, handel en investeringen

Tot slot wil het kabinet hulp, handel en investeringen steviger aan elkaar verbinden, zoals vastgelegd in de beleidsbrief Ontwikkelingshulp. Het kabinet zet in op samenwerking met Nederlandse bedrijven in stabiele lage- en middeninkomenslanden. Daarbij ligt de focus op thema’s waar Nederland goed in is: voedselzekerheid, watermanagement en gezondheid.