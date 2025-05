Einde salderingsregeling: nadelig effect voor huurders van corporatiewoningen

In de meeste gevallen leiden zonnepanelen na het afschaffen van de salderingsregeling tot een financieel nadeel voor huurders. Dit blijkt uit onderzoek naar de effecten bij huurders van het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027, dat gezamenlijk is uitgevoerd door het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), Aedes en de Woonbond. Het nadelige effect ontstaat doordat huurders de door zonnepanelen opgewekte stroom niet meer kunnen wegstrepen tegen het stroomverbruik, zodra de salderingsregeling stopt.

Uit het onderzoek blijkt dat huurders van een woning met zonnepanelen, een financieel nadelig effect ondervinden door het afschaffen van de salderingsregeling. Huurders betalen hun verhuurder maandelijks gelijkblijvende servicekosten voor het gebruik van zonnepanelen, terwijl de baten van de eigen opwek afnemen. In het onderzoek is gerekend met gemiddelden, maar de effecten kunnen per huishouden verschillen. Daarnaast is in het onderzoek niet meegenomen dat huurders nog tot 2027 voordeel hebben van de salderingsregeling.

Zelfopgewekte stroom maximaal gebruiken

Het wordt gunstiger om zoveel mogelijk zelfopgewekte stroom direct te gebruiken. Hierdoor hoeven huurders minder stroom van het net af te nemen of terug te leveren, wat helpt om het nadelige financiële effect te beperken. Door bijvoorbeeld overdag de wasmachine of vaatwasser aan te zetten, wordt meer zelf opgewekte energie door de huurder gebruikt en daarbij ook het stroomnet ontlast. Het kabinet zal samen met de huursector bekijken hoe huurders met zonnepanelen beter geïnformeerd kunnen worden over het verhogen van het eigen verbruik.

Vervolg

Het kabinet monitort wat de afschaffing van de salderingsregeling in de praktijk betekent. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet beëindiging salderingsregeling zal het kabinet hierover verslag uitbrengen. In de tweede helft van 2025 onderzoekt VRO in ieder geval de gevolgen voor huurders van woningen met veel zonnepanelen, die zeer goed geïsoleerd zijn. Bij deze woningen betaalt de huurder een energieprestatievergoeding (EPV) aan de verhuurder. De minister onderzoekt of de hoogte van de EPV nog redelijk is.