Veiligheid Europa en Indo-Pacific onlosmakelijk verbonden

Onze veiligheid is steeds meer en nauw verweven met Azië. Wat in de Indo-Pacific gebeurt, raakt ook Europa en vice versa. Denk aan de wederzijdse steun van Rusland en Noord-Korea en het belang van vrije handelsroutes over zee. Ook de sabotage van de onderzeese infrastructuur en de groeiende invloed van China speelt mee. Dit benadrukte minister Ruben Brekelmans tijdens de belangrijkste veiligheidsconferentie in Azië. Hij bezocht deze Shangri-La Dialogue in Singapore samen met Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim.

De Verenigde Staten focussen zich ook meer op de Indo-Pacific-regio. Dit betekent dat Nederland en Europa zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat moeten ze doen voor de eigen veiligheid en voor een sterkere defensie-industrie. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth was positief over de stappen die Europa aan het zetten is. Hij riep de Indo-Pacific op ditzelfde te doen.

Regionale conflicten wereldwijd impact

Brekelmans sprak tijdens de conferentie onder meer over de wereldwijde impact van regionale conflicten. Ook stelde hij de opkomst van nieuwe dreigingen aan de orde. Hij richtte zich onder meer op nucleaire dreigingen en kunstmatige intelligentie (AI). “Oekraïne deed afstand van nucleaire wapens, maar vervolgens heeft Rusland iedere afspraak geschonden. Dit gaf de boodschap dat openheid en ontwapening niet lonen, terwijl dit juist wel nodig is. In ruil voor militaire steun deelt Rusland nu kennis en technologie met Noord-Korea. Ook zijn China, Rusland en Noord-Korea niet transparant over nucleaire wapens. Dit zijn dreigingen waartegen Europese, Amerikaanse en Aziatische partners samen moeten optrekken voor onze gezamenlijke veiligheid.”

De minister wees daarbij ook op het non-proliferatieverdrag als belangrijke pilaar van de internationale veiligheid. Vertrouwen en onderlinge afspraken zijn hierbij essentieel. “Kernwapens in verkeerde handen, AI zonder controle, en grootmachten die verdragen negeren. Dit bedreigt ons wereldwijd. Daarom roep ik op tot meer realisme, openheid en controle”.

Militaire presentie

Eichelsheim benadrukte het belang van de Indo-Pacific voor Nederland. “Voor onze economische belangen is vrije doorvaart in deze regio van groot belang. Naast de focus op veiligheid in Europa is ook regelmatige militaire presentie in de Aziatische regio belangrijk. Daarom zorgen we voor maritieme presentie en nemen we deel aan internationale oefeningen. Ook leveren we doorlopend personeel aan het United Nations Command in Zuid-Korea.”

Onderscheiding

Ook in Japan wordt de inzet van Nederland en de samenwerking met strategische partners gezien. Daarom ontving Eichelsheim de Defence Cooperation Decoration van zijn Japanse evenknie, generaal Yoshida Yoshihide.