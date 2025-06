Eichelsheim: “Laat zien bereid te zijn voor vrijheid te vechten”

Vertegenwoordigers van Europese overheidsorganisaties bespraken vandaag hoe Europa beter voor zijn eigen veiligheid kan zorgen. Dat gebeurde tijdens het Clingendael-symposium in het Haagse Nieuwspoort. Daar kwam de toekomst van de Europese defensie aan de orde. De belangrijkste sprekers waren Andrius Kubilius en de Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim. Kubilius is de Europees commissaris voor Defensie en Ruimtevaart en voormalig premier van Litouwen.

Oorlogen, de groeiende hybride dreiging en sabotage in de Oostzee zetten de Europese veiligheid steeds meer onder druk. Volgens Eichelsheim is dit het moment om als Europa sterk te staan.

“We moeten laten zien dat we bereid zijn om voor vrijheid en vrede te vechten”, lichtte hij toe. “En we moeten zorgen dat onze krijgsmacht volledig is uitgerust, met voldoende manschappen, materieel, munitie en voorraden. Zoals onze koning opmerkte toen hij laatst de Nederlandse troepen bezocht: we moeten ervoor zorgen dat ze ‘tot de tanden toe bewapend’ zijn.”

Voorbeelden van samenwerking

Europese landen moeten beter samenwerken op defensiegebied, zo benadrukte de generaal. Een voorbeeld daarvan is Defport, een nieuw platform voor samenwerking tussen Defensie, onderzoeksinstellingen en de industrie. Een ander voorbeeld is SeaSEC dat zorgt voor veiligheid op de zeebodem. Ook zet Nederland zich met andere Europese landen in op het gebied van ruimtevaart. “Dit en volgend jaar lanceert Nederland meerdere satellieten in samenwerking met de Nederlandse industrie en internationale partners”, aldus Eichelsheim.

Het gaat hem bij de samenwerking met de industrie niet alleen om capaciteiten zoals gevechtstanks, schepen of vliegtuigen. “We moeten ook innovatieve oplossingen realiseren, zoals drones. Die kunnen snel, voor minder geld en in enorme aantallen worden aangeschaft.” Kubilius beaamt dat en vraagt zich af of Europa klaar is om de Russen het hoofd te bieden. Dit in het geval dat zij de NAVO aanvallen. “Terwijl Europa weet dat Poetins troepen miljoenen drones achter de hand hebben”, voegt hij toe.

Vrede in Oekraïne is vrede in Europa

Kubilius: “Vrede in Oekraïne is vrede in Europa. Daar moeten we zelf aan werken. Europese landen moeten 3,5% van het bbp aan defensie uitgeven. Maar ze moeten ook Oekraïne ondersteunen. Nederland en de Nederlandse defensie-industrie begrijpen dat.”

“De oostgrens van Europa is onze grens”, benadrukt Eichelsheim. “Uw vrijheid is onze missie. We zullen ons blijven inzetten voor die zaak. Als EU, maar ook als NAVO. Omdat vrede geen utopie mag worden voor de volgende generatie.”

De conferentie is een belangrijke stap richting de NAVO-top op 24 en 25 juni. Dan wordt besproken hoe Europa en zijn bondgenoten samen sterker kunnen staan in een onzekere wereld.