Kwaliteit van bestaan staat voorop in onderhandelaarsakkoord ouderenzorg

Ouderen in ons land moeten erop kunnen rekenen dat zorg en ondersteuning voor hen klaar staan als zij dat nodig hebben. De kwaliteit van bestaan van ouderen staat daarbij voorop. Daarbij maakt het niet uit of ouderen zelfstandig thuis wonen, in een woonvorm of verpleeghuis. Dat is de inzet van het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg ‘Samen voor kwaliteit van bestaan’. Gezamenlijk met zorgorganisaties, zorgverleners, gemeenten en ouderen/patiëntenorganisaties heeft Staatssecretaris van Langdurige en Maatschappelijke Zorg Vicky Maeijer concrete afspraken gemaakt om de organisatie van de ouderenzorg te verbeteren. en de toegankelijkheid te borgen. Deze afspraken leggen de partijen nu voor aan hun achterban.

Maeijer: “Ik ben blij dat we een aantal concrete afspraken hebben gemaakt die echt gaan helpen in de dagelijkse zorgpraktijk. Zo krijgen ouderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben en bij hen past, ook als de kwetsbaarheid toeneemt. Zorgverleners krijgen met deze afspraken meer ruimte om hun mooie werk te kunnen doen en mantelzorgers krijgen betere ondersteuning om hun waardevolle bijdrage vol te kunnen houden."

In het onderhandelaarsakkoord zijn enkele uitgangspunten vastgelegd die belangrijk zijn voor kwaliteit van bestaan. Het gaat bijvoorbeeld over het bewustzijn om jezelf voor te bereiden op ouder worden, het belang van behoud van zelfstandigheid en eigen regie, de waarde van sociale relaties en hun mogelijke rol als mantelzorger, de functie van de woning en de buurt waarin de oudere woont en het gebruik van technologie.

Deze uitgangspunten zijn door de betrokken partijen vertaald in concrete afspraken over behoud van zelfstandigheid en eigen regie, de ondersteuning van de mantelzorger, een betere aansluiting van Wlz-zorg thuis bij de situatie van de oudere en de toegang tot het verpleeghuis voor de meest kwetsbare ouderen. Daarnaast hebben we ook overeenstemming bereikt over de financiën. We kunnen nu concreet aan de slag voor ouderen, zorgverleners en mantelzorgers in Nederland.

In de praktijk voelt men al dagelijks dat er steeds meer ouderen bijkomen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Terwijl we te maken hebben met een groeiend tekort aan zorgverleners. Daarom hebben we ook afspraken gemaakt over vermindering van administratieve lasten, verbeteren gegevensuitwisseling, en het gebruik van technologie.

Maeijer: “Als ik terugkijk op de constructieve gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd en de eensgezindheid die we met elkaar voelen over de ingezette koers, dan heb ik er vertrouwen in dat we het Hoofdlijnenakkoord binnenkort gezamenlijk kunnen ondertekenen en uitvoeren.”

Organisaties die actief hebben deelgenomen aan het opstellen van het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg zijn: ActiZ, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Seniorencoalitie, Sociaal Werk Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), MantelzorgNL, Zorgthuisnl, Verenso, Patiëntenfederatie Nederland, LOC Waardevolle zorg én het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ook betrokken zijn de LHV, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), CIZ en het CAK.