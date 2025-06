Nederland en Tsjechië versterken samenwerking op defensie-industrie

“We moeten volop blijven inzetten op het versterken van onze krijgsmacht en defensie-industrie. Alleen zo schrikken we vijanden af en kunnen we Oekraïne onverminderd blijven steunen.” Dit benadrukte minister Ruben Brekelmans vandaag in Tsjechië. Hij sloot aan bij het Nederlandse staatsbezoek daar. ‘En marge’ daarvan was hij bij de ondertekening van een overeenkomst tussen de defensie-industrieën van beide landen.

De overeenkomst (MoU) heeft als doel informatie-uitwisseling en samenwerking te bevorderen. Want de defensie-industrie is volgens Brekelmans cruciaal in het ondersteunen van de gezamenlijke verdediging. Door samen te werken benutten de bedrijven elkaars expertise. Daarmee zijn innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor complexe uitdagingen.



“Ons gemeenschappelijk doel is het creëren van een sterke en grootschalige defensie-industrie. Laten we blijven innoveren, grenzen verleggen en samenwerken voor een veiligere toekomst voor onze landen, Oekraïne en onze bondgenoten”, riep de minister op.

Munitie

Nederland en Tsjechië werken al langer nauw samen om te zorgen dat Oekraïne zich kan blijven verdedigen tegen de Russische agressie. Zo maakte Nederland als een van de eersten gebruik van een Tsjechisch initiatief. Dat bestond uit het inkopen, produceren of opknappen van materieel voor Oekraïne. Beide landen én Denemarken zorgden verder voor een structurele levering van munitie aan Oekraïne.

Onbemande systemen

Brekelmans ontmoette in Praag zijn Tsjechische ambtgenoot Jana Černochová. Met haar besprak hij het belang van de samenwerkende defensie-industrie. De NAVO-top in Den Haag later deze maand kwam uiteraard ook ter tafel. Brekelmans verzekerde dat Nederland in de nieuwe politieke situatie de ingezette koers op Defensie doorzet.