Nieuwe burgemeester in Albrandswaard

Drs. C. (Cees) Pille is benoemd tot burgemeester van de gemeente Albrandswaard. De benoeming gaat in op 1 juli 2025.

De heer Pille (55 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel manager van het cluster logistiek van Transport & Logistiek Nederland. Tevens was hij tot 6 juni j.l. lid van de Provinciale Staten Zeeland.

Op dit moment is Jolanda de Witte burgemeester van de gemeente Albrandswaard.