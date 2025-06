Minister-president Schoof bezoekt Bondskanselier Merz

Minister-president Schoof brengt dinsdagmiddag 10 juni een kennismakingsbezoek aan Bondskanselier Merz van Duitsland. Het bezoek staat in het teken van de goede bilaterale relatie tussen beide landen. Tijdens het gesprek wordt vooruitgeblikt op de NAVO-top en gesproken over de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Ook staat de bilaterale- en Europese samenwerking op de agenda, waaronder veiligheid en defensie, migratie en concurrentievermogen.