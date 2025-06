NAVO-ministers spreken over doelen in aanloop naar top in Den Haag

De NAVO-ministers van Defensie hebben gesproken over de doelstellingen van de NAVO en een mogelijk nieuwe uitgaven-norm. Om het bondgenootschap te verdedigen tegen toenemende dreigingen en tegenstanders af te schrikken, moeten NAVO-landen meer investeren in hun militaire capaciteiten. Dat was een belangrijk punt tijdens de bijeenkomst van defensieministers in Brussel. Dit onderwerp komt ook ter tafel tijdens de NAVO-top in Den Haag op 24 en 25 juni.

De veiligheidssituatie in Europa vereist actie. De defensieministers zijn het erover eens dat succesvolle afschrikking en verdediging juist nu van belang zijn. Ze moeten flink investeren om de nieuwe capaciteitsdoelstellingen na te komen, onder meer in militair materieel. Nederland zet al aanzienlijke stappen met verhogingen van het defensiebudget.



Ook de defensie-industrie kwam aan bod. Nederland heeft tijdens de DMM ingestemd met de publieke versie van een actieplan om de productiecapaciteit binnen NAVO-landen uit te breiden. Nederland draagt hieraan bij met de nieuwe strategie voor industrie en innovatie. Ook is onlangs het platform Defport gelanceerd. Deze samenwerking tussen overheid en industrie stimuleert versnelde innovatie en productie van militair materieel.

Internationale afspraken

Daarnaast zijn er 3 overeenkomsten getekend. Het betrof het voornemen om gezamenlijk met meerdere Europese landen het infanteriegevechtsvoertuig Combat Vehicle 90 te ontwikkelen en aan te schaffen, alsook Oekraïne te helpen aan CV-90 materieel. Ook ging het om het grensoverschrijdend gebruik van het luchtruim. Daar worden oefengebieden ingericht voor onder meer trainingen van de NAVO.



Verder tekende Brekelmans met zijn Oekraïense collega Umerov een overeenkomst over het uitbouwen van de samenwerking met de defensie-industrie in Oekraïne. Voortaan kan daar sneller en efficiënter worden ingekocht.

Steun aan Oekraïne

Een dag eerder kwam de Ukraine Defence Contact Group (UDCG) bijeen. Nederland kondigde daar een nieuwe maritiem steunpakket aan. Dat bestaat uit meer dan 100 snelle patrouilleboten en militaire vaartuigen voor special operations. Ook bevat het meer dan 50 zeedrones. Nederland zet de militaire steun aan Oekraïne onverminderd voort.