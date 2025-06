Tweede Kamerverkiezing officieel vastgesteld op woensdag 29 oktober 2025

De Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op woensdag 29 oktober 2025. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De minister volgt hiermee het advies van de Kiesraad, nadat ze over de haalbaarheid van de verkiezingen heeft gesproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Beide partijen zien 29 oktober 2025 als een werkbare datum. De voorgestelde datum is vervolgens ook gepasseerd in de ministerraad.

Minister Uitermark: “Verkiezingen zijn een cruciaal onderdeel van onze democratie. Ik vind dat iedereen zijn stem zo goed mogelijk uit moet kunnen brengen. Het advies van de Kiesraad heb ik daarom direct besproken met de belangrijkste partijen in het verkiezingsproces. De derde Tweede Kamerverkiezing in vijf jaar tijd vraagt namelijk veel van gemeenten en partijen. Uit de gesprekken blijkt dat de Kiesraad zeer afgewogen tot de geadviseerde datum is gekomen. Stemmen op 29 oktober is de beste datum om je stem op de best mogelijke manier uit te brengen.”

Met het besluit geeft de minister ook uiting aan de wens van de Kamer om de verkiezingen zo snel als mogelijk te organiseren, binnen de kaders van haalbaarheid, zorgvuldigheid en uitvoerbaarheid.