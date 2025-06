Rijk en regio maken nieuwe afspraken over grote opgaven in de ruimtelijke ordening

Het Rijk en de medeoverheden hebben nadere afspraken gemaakt over de te maken keuzes bij de inrichting van de ruimte in Nederland. In een eerste reeks ‘ruimtelijke arrangementen’ geven Rijk en provincies richting aan keuzes op het gebied van onder meer wonen, werken, water, landbouw, economie, energie en defensie. Verder zijn vier nieuwe grootschalige woningbouwlocaties in beeld: Alkmaar, Apeldoorn, Enschede/Hengelo en Helmond.

Dat schrijft minister Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) mede namens een aantal andere bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief licht de minister de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BOL) toe die Rijk, regio’s en medeoverheden deze week hebben afgerond.

Minister Keijzer: “Nederland is klein, maar we zijn groots in wat we samen bereiken. Al eeuwen bouwen we achter onze dijken aan steden en dorpen. Dat kunnen we dus ook vandaag. Daarvoor is het essentieel dat alle overheden en de samenleving samenwerken.”

Uitvoeringsagenda voor gebiedsgerichte aanpak

Naast de ruimtelijke arrangementen per provincie, zijn er in de gespreksrondes uitvoeringsagenda’s voor een aantal van de 16 zogeheten NOVEX-gebieden vastgesteld. In deze gebieden zijn de fysieke opgaven en de stapeling daarvan zo complex, dat Rijk en regio intensief samenwerken in de gebiedsgerichte aanpak. Bijvoorbeeld bij haven-, industrie- en verstedelijkingsgebieden. In de uitvoeringsagenda’s staan afspraken over wie, wat, wanneer doet om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Kansrijke grootschalige woningbouwlocaties

Voor woningbouw en bereikbaarheid heeft het kabinet respectievelijk 5 en 2,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Om de woningbouwopgave in Nederland effectief aan te pakken, moeten nieuwe grootschalige woningbouwlocaties worden aangewezen. Voor complexe locaties waar minimaal 3.500 woningen gepland staan tot en met 2034, is extra sturing van het Rijk nodig.

In de overleggen is geconstateerd dat binnen de gemeenten Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo/Enschede en Helmond kansrijke grootschalige woningbouwlocaties liggen. Voor deze locaties wordt de komende periode een gezamenlijk beeld opgesteld over de specifieke ruimtelijke opgaven en de noodzakelijke investeringen.

De nieuwe locaties komen bovenop de huidige 17 grootschalige woningbouwgebieden en krijgen een plek in de nieuwe Nota Ruimte.