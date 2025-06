Benoeming president van De Nederlandsche Bank

De ministerraad heeft op voorstel van minister Heinen van Financiën ingestemd met de benoeming van prof. dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen tot president van De Nederlandsche Bank (DNB). De benoeming gaat in per 1 juli 2025 en is voor 7 jaar. Sleijpen volgt Klaas Knot op.

Minister Heinen: “Sleijpen heeft uitstekende kennis van monetaire zaken, kennis van de financiële sector en een internationale blik. Dat is ontzettend belangrijk in de huidige geopolitieke context. DNB moet weerbaar en wendbaar blijven. Sleijpen staat voor de belangrijke taak om het toezicht van DNB verder te moderniseren, met een open houding voor geluiden uit de sector en maatschappij. Ik heb er alle vertrouwen in dat Sleijpen de juiste persoon is om De Nederlandsche Bank te leiden.”

De heer Sleijpen is sinds 2020 directeur Monetaire zaken bij DNB. In die hoedanigheid treedt hij reeds op als plaatsvervanger van de heer Knot in de vergaderingen van de Europese Centrale Bank (ECB). Voor die tijd was hij divisiedirecteur bij DNB en directeur bij APG en ABP. Sleijpen is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is bijzonder hoogleraar European Economic Policy aan de Universiteit Maastricht.

De functie van DNB-president vereist een unieke combinatie van kennis en ervaring. Voor de beloning wordt daarom een uitzondering gemaakt op de Wet normering topinkomens (Wnt). De ministerraad heeft ingestemd met een maximale bezoldiging van 450.000 euro per jaar. Daarmee wordt de beloning voor de functie van DNB-president verder teruggebracht richting de WNT-norm.

Minister Heinen is voornemens om voor toekomstige (her)benoemingen de benoemingstermijn van de president en de overige directieleden in te korten naar bij voorkeur 5 jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming van opnieuw 5 jaar. Een dergelijke termijn is in lijn met de ECB-statuten. Over dit voornemen zal eerst nog onafhankelijk advies worden ingewonnen.