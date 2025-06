Defensie versterkt maritieme slagkracht met Tomahawks

Defensie versterkt de maritieme slagkracht met Tomahawk-kruisvluchtwapens. Ze zijn voor de luchtverdedigings- en commandofregatten (LC-fregatten). Ook de toekomstige onderzeeboten worden voorzien van een geavanceerd wapensysteem. Beide zijn nodig om moeilijk bereikbare doelen boven water en diep landinwaarts met grote precisie uit te schakelen. Staatssecretaris Gijs Tuinman laat dat de Kamer vandaag weten.

Defensie koopt de Tomahawks bij de Amerikaanse fabrikant Raytheon. Dit specifieke kruisvluchtwapen is het enige dat is af te vuren met de lanceerinstallatie van de LC-fregatten. De Tomahawk heeft een bereik van meer dan 1.000 kilometer. Defensie ontvangt de eerste exemplaren in 2028.

Ontwikkeling wapensysteem

Voor de slagkracht vanaf de nog te bouwen onderzeeboten neemt Defensie deel aan de ontwikkeling van een wapensysteem. Daarbij werkt een aantal Europese landen samen onder leiding van Spanje. Dit zogeheten ‘Joint Strike Missile – Submarine Launched’ voldoet aan alle eisen. Extra voordeel is ook de mogelijke deelname van Nederlandse kennisinstituten en industrie. Volgens de huidige planning is de productie van het systeem op tijd gereed om het in 2032 te integreren in de nieuwe onderzeeboten van de Orka-klasse.

Oude onderzeeboten

In tegenstelling tot eerdere plannen heeft Defensie besloten de huidige oude onderzeeboten van de Walrus-klasse niet uit te rusten met extra slagkracht. Dit vanwege de resterende levensduur van de boten en de tijd die het kost een nieuw wapensysteem te verwerven en te integreren.