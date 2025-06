Overeenkomst houdt Nederland maximaal betrokken bij bouw Orka’s

“Een mijlpaal op weg naar nieuwe onderzeeboten.” Zo noemde staatsecretaris Gijs Tuinman gisteren de overeenkomst voor levering van onderdelen voor de nieuwe onderzeeboten. Ondertekenaars Royal IHC en Naval Group leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het strategische defensieprogramma.

In opdracht van Defensie bouwt de Franse Naval Group 4 hypermoderne Orka-klasse onderzeeboten. Deze zijn vanaf het volgende decennium inzetbaar. Royal IHC is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en levering van hoogwaardige modules en staalconstructies voor de 4 schepen.

Maximaal betrokken

De 2 partijen zorgen er met de overeenkomst voor dat Nederland maximaal betrokken is bij de bouw van de Orka’s. Royal IHC en Naval Group werken dan ook al jaren intensief samen om kennis en expertise over de bouw verder te ontwikkelen in Nederland.



Volgens Tuinman is dat voor Nederland om meerdere redenen van belang. “Economisch, vanwege de werkgelegenheid en de concurrentiepositie. En voor de veiligheid en strategische onafhankelijkheid, omdat we zo controle houden over kritieke kennis en kunde.” Kennis en kunde in combinatie met die van de Fransen. “Zo combineren we het beste van 2 werelden.”

Goed voor de marine

De bouw van de modules start naar verwachting in de tweede helft van 2026. Geschat wordt dat dit enkele honderden directe en indirecte arbeidsplaatsen in Nederland oplevert. Voor mensen die gaan werken aan iets dat volgens Tuinman “niets anders dan een indrukwekkend eindresultaat zal opleveren. Boten die goed zijn voor de marine. Waarmee de mannen en vrouwen van de Onderzeedienst hun werk optimaal en zo veilig mogelijk kunnen doen. En dus ook boten die goed zijn voor Nederland, Frankrijk en Europa en alles waar we voor staan: vrijheid, veiligheid en welvaart.”