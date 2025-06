Programma NAVO-top 2025 bekendgemaakt

De NAVO heeft het programma bekendgemaakt voor de top van 24 en 25 juni 2025 in Den Haag. Tientallen staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen samen in het World Forum om te overleggen over internationale veiligheid en actuele wereldwijde ontwikkelingen. Ook ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie nemen deel aan de bijeenkomst.

Persconferentie NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte

Voorafgaand aan de NAVO-top, op maandag 23 juni, geeft NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte een persconferentie in het World Forum.

NATO Public Forum

Op beide dagen van de top (24 en 25 juni) kunnen belangstellenden online het NATO Public Forum volgen. Tijdens dit publieksevenement spreken staatshoofden en regeringsleiders, ministers, experts, opiniemakers, jongeren en academici over actuele vraagstukken rondom vrede en veiligheid. Het dagvullende programma is te bekijken via NATO Public Forum Live.

NATO Summit Defence Industry Forum

Op dinsdag 24 juni vindt het NATO Summit Defence Industry Forum plaats. Hier komen ministers van Defensie, experts en vertegenwoordigers van de defensie-industrie uit NAVO-landen bijeen om te praten over innovatie, samenwerking en versterking van de defensie-industrie.

Officiële vergaderingen

Op dinsdagavond 24 juni worden er in het World Forum 2 sessies gehouden. De ministers van Buitenlandse Zaken komen tijdens een werkdiner bijeen voor de NATO-Ukraine Council. De ministers van Defensie vergaderen tijdens een werkdiner voor de Noord-Atlantische Raad. Voorafgaand is er een receptie voor al deze ministers.

Koninklijk diner

Dinsdagavond 24 juni ontvangen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de regeringsleiders en staatshoofden van de NAVO-landen voor een informeel diner. De premiers van Australië, Japan en Nieuw-Zeeland, de presidenten van Zuid-Korea en Oekraïne en de voorzitters van de Europese Raad en Europese Commissie zijn hierbij ook uitgenodigd.

Noord-Atlantische Raad

Woensdag 25 juni staat de vergadering van de Noord-Atlantische Raad centraal, waarin de staatshoofden en regeringsleiders de belangrijkste besluiten voor het bondgenootschap bespreken. Aansluitend houden NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, de Nederlandse regering en andere NAVO-bondgenoten persconferenties. Gedurende beide dagen voeren verschillende landen bilaterale overleggen.

Programma op Rijksoverheid.nl/navo2025

Houd de (Engelstalige) website van de NAVO, het NATO Public Forum en het NATO Summit Defence Industry Forum in de gaten voor actuele informatie. Het programma wordt ook gepubliceerd op Rijksoverheid.nl/navo2025 (wijzigingen voorbehouden).