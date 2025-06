Van Weel: ‘IND hervat beoordeling asielaanvragen uit delen van Libanon’

Voor drie regio’s – Zuid, Nabatiye en Baalbek-Hermel – is nog altijd sprake van geweld in het kader van het conflict tussen Israël en Hezbollah. De beschikbare informatie laat echter zien dat het gaat om een relatief laag niveau van willekeurig geweld, veelal gericht op militaire doelen zoals Hezbollah-posities.

“Dat betekent dat mensen uit deze gebieden niet automatisch in aanmerking komen voor bescherming,” aldus Van Weel. “Zoals bij alle asielaanvragen geldt: de IND beoordeelt per persoon of sprake is van een reëel risico. Alleen wie kan aantonen dat hij of zij individueel gevaar loopt, komt in aanmerking voor bescherming.”