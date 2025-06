Data krijgsmacht straks veilig in soevereine cloud

KPN en Thales gaan gezamenlijk aan de slag met een soevereine cloud. Onder toeziend oog van staatssecretaris Gijs Tuinman legden beide partijen dit vast in een overeenkomst. Dat gebeurde gisteren op de 55ste editie van de internationale Paris Air Show. Tuinman toonde zich verheugd. “Zo’n cloud is van grote meerwaarde voor Defensie. Daarmee is de data van de krijgsmacht beter beveiligd.”

De staatssecretaris noemde de digitale transformatie belangrijker dan ooit. Ook complimenteerde hij de bedrijven die een helpende hand naar Defensie uitsteken. “Een schaalbare krijgsmacht kan alleen gerealiseerd worden door samenwerking met het bedrijfsleven. Want jullie hebben de kennis en het innovatief vermogen die wij nodig hebben voor onze gereedheid”, zo zei hij in Parijs.

Zelf tekende Tuinman een overeenkomst met de Verenigde Staten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, technologie en evaluatie wat militair materieel betreft. Dit zogenoemde Memorandum van Overeenstemming voorziet in de grote behoefte tot samenwerking tussen de landen. De overeenkomst geldt voor zowel het lucht- land- als maritieme domein.

Op weg naar uitwisselbare en interoperabele oplossingen

In de afgelopen jaren werden tal van projectvoorstellen gedaan door Defensie en kennisinstituten. De in Parijs getekende overeenkomst maakt het mogelijk die voorstellen nu ook in praktijk te brengen. Het gaat onder meer om het gezamenlijk testen en evalueren van prototypes. Eventueel met behulp van de industrie en met uitwisseling van personeel uit beide landen. Dit alles met als doel om samen tot nieuwe, uitwisselbare en interoperabele oplossingen te komen.

Momenteel is er al wel samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Zo werken experts aan zogenoemde Data Exchange Agreements (DEA’s). Daarmee is op een bepaald onderwerp data en informatie uit te wisselen.

Amraam-120C-raket

Rond het tekenmoment werd met de Amerikanen gesproken over een gezamenlijke productie van de Amraam-120C-raket. Deze gebruiken onder meer vliegtuigen om vijandelijke toestellen in de lucht neer te halen.

Het evenement in Parijs duurt nog tot en met 22 juni.