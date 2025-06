Benoemingen ministers en staatssecretarissen

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Koning Willem-Alexander heeft vandaag, 19 juni 2025, op voordracht van de minister-president, met ingang van de datum van hun beëdiging op 19 juni 2025 benoemd:

R. Tieman tot minister van Infrastructuur en Waterstaat;

V.P.G. Karremans tot minister van Economische Zaken;

D.E.M.C. Jansen tot minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport;

alsmede:

H. Boerma tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

A.A. Aartsen tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

J.Z.C.M. Tielen tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

N.J.F. Pouw-Verweij tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

V.P.G. Karremans is met ingang van dezelfde datum, 19 juni, eervol ontslag verleend als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De aangelegenheden betreffende de portefeuille van de voormalige minister van Asiel en Migratie, M.H.M. Faber-van de Klashorst, worden met ingang van 19 juni onderscheidenlijk behartigd door de minister van Justitie en Veiligheid, D.M. van Weel, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Y.J. van Hijum en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, M.C.G. Keijzer.

Aanleiding voor de nieuwe benoemingen is het ontslag op 3 juni 2025 van de ministers en staatssecretarissen die door de voorzitter van de PVV-fractie in de Tweede Kamer waren voorgedragen voor benoeming in het kabinet.

De ministers en staatssecretarissen zijn vanmiddag ten overstaan van de Koning op Paleis Huis ten Bosch beëdigd.