Generaal Eichelsheim: "Spoor onmisbaar voor nationale veiligheid"

Het Nederlandse spoor speelt een belangrijke rol in de verdediging van het NAVO-grondgebied. Daarom is een robuust spoornetwerk essentieel. Dat benadrukte Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Onno Eichelsheim vanavond tijdens een bijeenkomst van ProRail in Den Haag.

Tijdens de zogenoemde Spoorborrel met als thema ‘Militaire Mobiliteit’ stond de rol van het spoor voor internationaal militair gebruik centraal.

Politici, bedrijven uit de spoorsector en vertegenwoordigers van overheden en kennisinstellingen spraken hierover.

Civiele spoorsector

Militaire en civiele belangen op het spoor zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Nederland is als logistieke hub via de havens van Rotterdam, Vlissingen en Eemshaven essentieel voor de snelle verplaatsing van militair materieel binnen Europa”, aldus Eichelsheim. Dat gebeurt al regelmatig via de zogenoemde Host Nation Support. “Dit maakt het spoor een onmisbaar onderdeel van onze nationale veiligheid en NAVO-verplichtingen.”

Volgens de generaal is de krijgsmacht bovendien afhankelijk van een sterke civiele spoorsector. Niet alleen de Nederlandse economie profiteert daarvan, ook Defensie lift er op mee. Een goed spoornetwerk heeft volgens Eichelsheim bovendien een afschrikkende werking voor tegenstanders. “De vijand onderzoekt nu al wat de zwakke plekken zijn om te saboteren en verstoren.”

Voor het verder versterken van het railtraject liggen er nog wel enkele uitdagingen. Zo zijn er tekorten van met name technisch personeel. Daarnaast roepen de partijen in de sector op tot meer ruimte wat betreft wet- en regelgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versoepelen van strenge stikstof- en ecologische regels.

Transformatie Oekraïne

De generaal keek tijdens zijn toespraak ook naar de situatie in Oekraïne. In het land ligt meer dan 20.000 kilometer aan spoor. Daarmee heeft het een van de grootste nationale spoorwegnetwerken ter wereld. De trein kreeg na het begin van de oorlog een ander doel. Treinen gingen van vervoersmiddel voor burgers naar een middel dat ook militair gebruikt wordt. Bijvoorbeeld voor transport van militair materieel en gewondenvervoer. “Voor Oekraïne werd de weerbaarheid van het spoornetwerk symbool voor de weerbaarheid van het volk.”

Betere samenwerking

Defensie werkt met civiele partijen aan het versterken van de onderlinge samenwerking. Zo kijken de partijen ook hier naar het gebruik van gewondentreinen in tijden van conflict. Verder werd al een snelheidsaanpassing gedaan voor onder meer defensietreinen bij Hengelo. Daardoor kunnen ze de plaats passeren zonder het nevenspoor te hoeven vrijhouden. Militair vervoer arriveert daarmee een dag eerder in het oosten. “En dat maakt echt verschil als het er op aankomt.”