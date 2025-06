Benoeming commissaris van de Koning in Zeeland

De ministerraad heeft op voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd om de heer H.M. (Hugo) de Jonge voor te dragen voor benoeming tot commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. De benoeming gaat in op 1 juli 2025.

Hugo de Jonge is 47 jaar. Hij is sinds september 2024 waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, na het vertrek van de heer Han Polman. Daarvoor was De Jonge minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.