Benoeming secretaris-generaal LVVN

Ir. R.P. (Roald) Lapperre wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2025.

Roald Lapperre was de afgelopen jaren directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij directeur-generaal Milieu en Internationaal en plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was hij ruim twintig jaar werkzaam bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onder andere als plaatsvervangend directeur-generaal Agro en Natuur. Hij studeerde Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit.