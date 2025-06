Kabinet: fysieke ruimte voor economie mag niet afnemen

Nederland staat voor tal van maatschappelijke uitdagingen, die allemaal vragen om ruimte. Ook de ruimte voor bedrijventerreinen staat onder druk, terwijl op deze 2,5% van Nederland het grootste deel van ons geld wordt verdiend. Daarvan betalen we onze zorg, onderwijs, infrastructuur en veiligheid. Het kabinet gaat daarom zorgen voor voldoende fysieke economische ruimte. Wanneer een bedrijventerrein bijvoorbeeld verdwijnt, moet deze ruimte terugkomen op een andere plek. Dat staat in de Ruimtelijk Economische Visie (REV) van minister Karremans van Economische Zaken waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Voldoende fysieke ruimte bieden aan diverse, innovatieve en productieve bedrijven is essentieel voor een toekomstbestendige economie. Met de REV wil het kabinet het verdienvermogen van de economie versterken, een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren en behouden, nationale belangen beschermen en de weerbaarheid van de economie vergroten. De REV is aangekondigd in het Regeerprogramma en dient ook als bouwsteen voor de overkoepelende Nota Ruimte van het kabinet die later dit jaar volgt.

Minister Karremans: “Het kabinet geeft hiermee een belangrijk signaal af aan de ondernemers in Nederland. We zullen ons, samen met gemeenten en provincies, inzetten om bedrijven de ruimte te geven die zij nodig hebben om te blijven groeien, nu en in de toekomst. Dit is essentieel voor Nederland: voor onze banen en inkomsten, maar ook om niet afhankelijk te zijn van landen buiten Europa.”

Principes voor voldoende fysieke ruimte

Aan de hand van 3 leidende principes wil het kabinet zorgen voor voldoende fysieke economische ruimte:

Er wordt gezorgd voor een samenhangend ruimtelijk systeem op nationaal en internationaal niveau. Dit betekent dat gebieden met bedrijvigheid die van nationaal of regionaal belang zijn worden beschermd, zoals (internationale) zeehavens en kennisregio’s. In deze gebieden wordt voldoende ruimte behouden voor economische activiteiten.

Er blijft voldoende en diverse ruimte voor economische activiteiten in heel Nederland. Dit betekent onder meer dat het totaal aan ruimte voor de economie niet mag afnemen. Wanneer een bedrijventerrein verdwijnt, moet deze ruimte worden gecompenseerd op een andere plek. Ook wordt ervoor gezorgd dat er voldoende ruimte is voor verschillende soorten bedrijvigheid, van haven en industrie tot kennisclusters en kantoren. Bestaande ruimte wordt beter benut en strategisch uitgebreid.

De kracht van de verschillende regio’s wordt leidend. De unieke bijdrage van de regio’s aan de Nederlandse economie wordt benut. Er wordt aangesloten op de lokale identiteit van een regio en ingezet op de kansen die lokale kenmerken bieden, zoals de bestaande bedrijvigheid en ligging.

Het kabinet presenteert later dit jaar de Nota Ruimte met daarin de langetermijnvisie voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De REV is een van de bouwstenen voor deze nota. Daarnaast wordt samen met provincies, gemeenten en bedrijfsleven de komende tijd gewerkt aan een uitvoeringsagenda, waarmee de Ruimtelijk Economische Visie in de praktijk wordt gebracht.