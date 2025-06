Kabinet maakt werk van sectoraal in- en uitleenverbod

Minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eist van 4 sectoren dat ze op korte termijn maatregelen nemen om misstanden met uitzendkrachten tegen te gaan. Uit een verkenning blijkt dat in de vlees-, schoonmaak-, transport- en teeltsector een relatief hoog risico is van het overtreden van arbeidswetten. Ook blijkt uit de verkenning dat in de vleessector aantoonbaar sprake is van stelselmatige en wijdverspreide misstanden.

Voor sectoren waar aantoonbaar stelselmatige misstanden plaatsvinden en geen verbetering te zien is, bereidt het kabinet als stok achter de deur een uit- en inleenverbod voor. Hiervoor wordt een Algemene Maatregel van Bestuur opgesteld en deze kan op zijn vroegst over één jaar ingaan. Een nieuw kabinet kan afwegen of het in- en uitleenverbod daadwerkelijk wordt ingevoerd.

Minister Van Hijum: “Iedereen die in Nederland werkt verdient een eerlijke, gezonde en veilige werkplek. Ik vind het geschetste beeld in de verkenning over arbeidsmisstanden in een aantal sectoren zeer zorgwekkend. Van de sectoren verwacht ik daarom dat ze concrete maatregelen gaan nemen om werknemers in hun sectoren beter te beschermen en om overtredingen van arbeidswetten tegen te gaan. Dit is niet vrijblijvend. Daarom zal ik namens het kabinet ook starten met de uitwerking van een in- en uitleenverbod.’’

Bij het instellen van een sectoraal in- en uitleenverbod mogen werkgevers medewerkers niet meer inlenen via een uitzendbureau. Dit zorgt ervoor dat het aantal mensen dat zij zelf in dienst zullen nemen fors omhoog zal gaan en dat het aantal misstanden naar verwachting zal afnemen.

Uitkomsten verkenning

Uit de cijfers komt naar voren dat er bepaalde specifieke sectoren zijn die een (flink) verhoogd risico hebben op het overtreden van arbeidswetten. Deze risico’s op het overtreden van arbeidswetten zijn het hoogst in de vleessector.

In vergelijking met andere sectoren zijn ook in delen van de (brede) schoonmaak-, transport- en teeltsector een relatief hoog risico op het overtreden van arbeidswetten geconstateerd. Ook hier blijkt een relatief hoog percentage overtredingen van arbeidswetten, zoals het niet betalen van het wettelijk minimumloon. De overtredingen in de schoonmaak-, transport-, en teeltsectoren kunnen echter niet zo geconcentreerd worden aangetoond als in de slacht. Dit betekent dat de overtredingen niet op alle plekken in deze sectoren hoog zijn en op dit moment onvoldoende duidelijk is of de misstanden daadwerkelijk wijdverspreid en stelselmatig zijn binnen deze sectoren.

Met de werkgevers in de genoemde sectoren worden afspraken gemaakt om de misstanden snel terug te dringen. Zij willen concrete maatregelen nemen om misstanden in hun sectoren tegen te kunnen gaan. Zo worden er afspraken gemaakt over extra handhaving door private partijen in deze sectoren. Ook gaan sectoren zelf de normen versterken waardoor overtredingen van arbeidswetten worden tegengegaan. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn in CAO’s over het aantal mensen in vaste dienst en over de naleving daarvan.

De minister schrijft dat het aan de sector is om het komende jaar serieus werk te maken van het verbeteren van de situatie van arbeidskrachten.