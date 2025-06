Scholieren in gesprek over vrede en veiligheid bij afsluiting ‘NAVO door Nederland’-tour

Zondag 22 juni vond in het World Forum in Den Haag de feestelijke afsluiting plaats van de ‘NAVO door Nederland’ tour. Tijdens deze slotdag gingen zo’n 150 mbo-studenten en scholieren onder begeleiding van De Kiesmannen in gesprek over vrede, veiligheid en de rol van de NAVO. Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp en Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim waren erbij aanwezig. Ook enkele leden van het college van burgemeester en wethouders van Madurodam – dat geheel uit jongeren bestaat – waren er bij.

De ‘NAVO door Nederland’-tour begon in januari 2025 in Den Haag en reisde langs negen steden in het hele land. Op elke locatie werd het gesprek aangegaan met inwoners over de NAVO en het belang van internationale samenwerking voor onze veiligheid. Dat gebeurde via theater- en lesprogramma’s, een rondreizende foto-expositie, debatten en serious gaming.

Doel was om mensen op een toegankelijke manier te laten meedenken over de NAVO en actuele veiligheidsthema’s. De tour werd georganiseerd door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, met medewerking van de Atlantische Commissie, instituut Clingendael en The Hague Centre for Strategic Studies.