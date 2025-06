Deel luchtmobiele militairen op terugweg uit Irak

70 Luchtmobiele militairen zijn onderweg van Irak naar Nederland. Ze zijn nu in Jordanië en vliegen naar verwachting later vandaag met een civiel vliegtuig verder. Eigenlijk stond de terugkomst een paar dagen geleden op de planning. Dat ging niet door, omdat het luchtruim boven Irak dicht was vanwege oplopende spanningen tussen Israël en Iran.

De missie zat er al op voor de militairen die onderweg zijn naar Nederland. Het andere deel van de 145-koppige compagnie van 11 Luchtmobiele Brigade zorgt in Bagdad nog steeds voor zogeheten Force Protection tijdens NAVO Missie Irak (NMI). Ze vervoeren en beveiligen onder meer NAVO-adviseurs. Zij adviseren de Iraakse overheid over hoe ze het defensie- en veiligheidsapparaat goed kunnen organiseren. Doel hiervan is om de stabiliteit en veiligheid in Irak te versterken.

Monitoring

Het vertrek van het resterende contingent ‘Rode Baretten’ in Irak, volgt op het moment dat ook hun missie is afgelopen. Defensie monitort constant de actuele dreiging en onderneemt op basis van die informatie actie. Defensie onderhield en onderhoudt contact met de militairen en hun thuisfront.

Nederland levert een grote bijdrage aan NMI. Zo was er afgelopen jaar naast de luchtmobiele compagnie ook een Chinook-detachement van de luchtmacht uitgezonden. Bovendien zijn er Nederlandse adviseurs, stafofficieren en was luitenant-generaal Cas Schreurs een jaar lang Force Commander van de missie. Een Franse collega nam die rol onlangs over.