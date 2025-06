Minister Keijzer omarmt advies STOER en past Besluit bouwwerken leefomgeving aan

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening neemt vrijwel alle aanbevelingen uit het adviesrapport STOER fase 1 over die onder haar politieke verantwoordelijkheid vallen. Ze wijzigt technische bouweisen, roept medeoverheden op om efficiënter om te gaan met lokale regelgeving rondom welstand en contracten, en scherpt de milieuprestatie-eis gebouwen niet aan. Vandaag stuurde minister Keijzer een brief aan de Tweede Kamer met de reactie op de aanbevelingen van de adviesgroep STOER om sneller, meer woningen te realiseren tegen lagere kosten.

Minister Keijzer: “De woningnood is hoog en we moeten sneller, meer, goedkopere woningen bouwen. We hebben ons hierbij te houden aan vele regels die leiden tot vertraging, hogere kosten en onzekerheden. Dit STOER-advies is helder: die regels zijn allemaal met de beste bedoelingen gemaakt, maar juist de stapeling hiervan zit de woningbouw in de weg. Daarom pas ik de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving zo snel mogelijk aan en vraag ik bouwers en ontwikkelaars om ongeoorloofde lokale bouweisen te melden, zodat ik hiertegen kan optreden. Ik ga in gesprek met mijn collega’s in het kabinet over de andere adviezen. Zo versnellen we de woningbouw zonder in te leveren op de basiskwaliteit van woningen.”

Voortvarend aan de slag

De minister wil voortvarend doorpakken op de verschillende belangrijke onderwerpen uit het adviesrapport. Zo worden de technische bouweisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangepast om onnodige kostenverhogingen te voorkomen, met behoud van de basiskwaliteit van woningen. Het gaat onder meer om het verlagen van de plafond- en deurhoogtes, het gebruik van steilere trappen toe te staan en het versoepelen van interne geluidseisen. Het advies om de toegankelijkheidseisen voor balkons (inclusief loggia’s en dakterrassen) te schrappen wordt niet overgenomen, omdat dit de Nederlandse invulling is van de verplichting die voortvloeit uit het VN-verdrag Handicap 2016.

Een andere belangrijke constatering is dat er geen lokale eisen bovenop het Bbl zijn toegestaan. De minister roept bouwers en ontwikkelaars op extra lokale eisen te melden aan de versnellingstafels zodat ze daartegen op kan treden. Verder wordt de aangekondigde aanscherping van de milieu-prestatie-eis (MPG) voor woningen niet ingevoerd. In plaats daarvan bereidt de minister de bouwsector voor op de whole life cycle global warming potential (wlc-gwp). Dit is de nieuwe Europese eis voor broeikasgasemissies waar de bouw en het gebruik van woningen aan moet voldoen. Ook roept de minister gemeenten op om snellere en efficiëntere welstandstoetsing te doen en bij grondbeleid gebruik te maken van modelovereenkomsten tussen gemeenten en grondeigenaren. Andere adviezen die worden overgenomen liggen op het terrein van netcongestie en bezwaar en beroep waarbij de behandeltijd wordt ingekort. Zo kan versnelling van procedures gerealiseerd worden door het effectiever gebruik maken van wettelijke mogelijkheden.

Vervolgstappen

Met genoemde voorstellen die op het terrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening liggen gaat de minister direct aan de slag. De wijzigingen van het Bbl moeten volgend jaar doorgevoerd zijn, zodat ze een positief effect hebben op de gewenste woningbouwproductie van ten minste 100.000 woningen per jaar. Op korte termijn overhandigt de adviesgroep STOER haar eindrapport aan minister Keijzer. De besluitvorming en verdere uitwerking van het rapport worden besproken in het kabinet, waarna de officiële kabinetsreactie op het rapport volgt in het najaar van 2025.